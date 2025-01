Trentino-Alto Adige, l’abbraccio di un albero o un bagno di fieno: ecco come trovare benessere

Durante la pausa natalizia o al termine delle feste, una vacanza rigenerante all’ombra delle Dolomiti rappresenta il top per il benessere fisico e mentale.

Il Forest Bathing (o Bagni di Foresta) è un’immersione totale nella foresta, da vivere tra passeggiate lungo i sentieri e tree hugging. Per provare questa esperienza si può raggiungere il Parco del Respiro di Fai della Paganella: è un parco terapeutico unico in Europa che, grazie alla presenza dei faggi e dei monoterpeni rilasciati dalle piante, contribuisce alla riduzione dello stress, alla normalizzazione della pressione sanguigna e all’innalzamento del sistema immunitario. Il Parco del Respiro si vive in inverno grazie alle esperienze guidate organizzate in loco.

Benessere con la sauna

Si pronuncia come si scrive, Aufguss, e letteralmente significa “infusione”. Ma nel contesto della sauna assume il significato di un vero e proprio rito, fatto di gesti armoniosi e precisi con cui il maestro di sauna, l’Aufgussmeister , muove getti d’aria calda e di vapore, sventolando l’asciugamano, indirizzandoli sui corpi. Per aumentare l’umidità, sulle pietre calde viene sciolta della neve (o del ghiaccio) aromatizzata con essenze profumate e naturali. Concedersi questo momento speciale, prendendosi cura del proprio fisico, è il modo migliore per concludere una giornata di sci o altre attività sulla neve.

Tramonto dolomitico con sauna

In mezzo alle montagne, immersi dentro un caldo idromassaggio, ammirando gli ultimi raggi del sole che illumina le vette e colora il cielo di sfumature dal rosso, al viola, all’indaco. A 2.225 metri di altitudine, sul percorso del famoso Sellaronda nella skiarea del Col Rodella in Val di Fassa, il rifugio Salei dispone di un’ampia area wellness affacciata sulle piste e sulle Dolomiti trentine. Un piccolo paradiso tra cielo e terra, tra romanticismo e tradizione, con saune e piscine riscaldate e zona relax ricavata sull’ampia terrazza privata. All’interno camere e suite rese ancor più confortevoli e accoglienti grazie a un ampio uso di legno e diversi angoli lounge interni e esterni. Si raggiunge con gli sci, ma anche da Passo Sella con il gatto delle nevi del rifugio.

Tra acque curative e trattamenti naturali rigeneranti

Lontano dai ritmi quotidiani, dai problemi, dallo stress, per una rigenerazione che inizia respirando l’aria migliore e pura delle vette mentre si percorrono le piste da sci o si cammina sulla neve, ma che si completa in uno dei tanti centri e luoghi deputati al benessere, tra piscine riscaldate, bagni di vapore e idromassaggi, ideali per rimettersi in forma, a cui aggiungere i più svariati trattamenti a base di prodotti naturali.

L’acqua, in tutte le sue forme – neve, sorgente, fonte termale – è principio base del benessere in ogni stagione. Sono 4 gli stabilimenti termali aperti anche in inverno: ognuno – grazie alle differenti proprietà delle acque – è specializzato nella cura di patologie specifiche, propone una propria linea cosmetica a base di prodotti naturali così da prolungare gli effetti benefici una volta rientrati a casa. A tutto questo si aggiungono i vantaggi dei trattamenti wellness. In montagna il benessere non è una moda, ma un autentico stile di vita da coltivare grazie a spa e centri wellness.

Non si tratta solo di una pratica estetica o rilassante, ma di vere e proprie esperienze di benessere, per tonificarsi e prendersi cura di sé con una massaggio distensivo dopo essersi tolti gli scarponi.

Dolomiti Natural Wellness

A Madonna di Campiglio la “spa” ha le pareti fatte di abeti e il cielo come soffitto. Il calendario di appuntamenti Dolomiti Natural Wellness Winter invita a scoprire il benessere che offre la montagna attraverso semplici escursioni guidate da un trainer. Brevi escursioni dove assaporare il silenzio dell’inverno, le forme artistiche della natura, la bellezza del freddo e la vita che si nasconde fra gli alberi. Due appuntamenti a settimana, accompagnati dai trainer del benessere, per sperimentare nuove attività sensoriali con gli elementi naturali dell’inverno.

Escursioni, intervallate da lunghe pause, alla portata di chiunque e in cui si potranno affrontare quattro possibili “stazioni”: “La vita sotto la neve” per osservare le tracce degli abitanti del bosco e percepire il ritmo della natura; “Amico freddo” è l’occasione per imparare tecniche di rilassamento e sviluppare il calore interiore trasformando il freddo in prezioso alleato; “Il silenzio della neve” che pone in ascolto dell’ambiente e stimola la riflessione; “Land Art”, per lasciare tracce lievi e armoniche del nostro passaggio utilizzando ciò che la Natura mette a nostra disposizione per entrare in sintonia con noi stessi. Ogni passeggiata si conclude con una tisana calda a base di erbe e profumi alpini.

Bagno di fieno e di lana

Una vacanza in un maso Gallo Rosso ha tanti aspetti positivi che portano ad un benessere generale, come il contatto con la natura, la quiete, gli ambienti confortevoli e la calda accoglienza. Diversi masi Gallo Rosso ,degli oltre 1600 associati, offrono agli ospiti la possibilità di godersi momenti di puro relax nelle piccole aree wellness nel maso. Alcune contadine dei masi Gallo Rosso sono anche qualificate per effettuare trattamenti wellness, come massaggi, bagni di fieno o di lana o tecniche di rilassamento, che aiutano a dimenticare la frenesia quotidiana. Molti degli elementi naturali utilizzati per queste pratiche provengono direttamente dal maso o dalla zona circostante.

Il soggiorno è reso ancora più benefico dalla possibilità di mangiare prodotti sani e genuini del maso e da una fantastica vista sul paesaggio montano circostante. I trattamenti benessere hanno una lunga tradizione nella cultura contadina dell'Alto Adige, perché nelle vicinanze dei masi crescono piante ed erbe medicinali con principi attivi naturali, che le famiglie contadine hanno sempre utilizzato per la salute fisica e mentale, traendone benefici.

Alcuni agriturismi Gallo Rosso in Alto Adige si sono specializzati in vacanze wellness e offrono trattamenti speciali, come il “bagno di fieno”, che ha avuto origine secoli fa proprio in questa regione. I contadini, infatti, dormendo nell'erba appena tagliata dopo la faticosa raccolta del fieno, si svegliavano il giorno dopo rinvigoriti. Questo perché l’erba dei prati di montagna, provenendo esclusivamente da quote elevate, contiene molte specie di erbe che hanno un effetto particolarmente positivo sul corpo.

Prima del bagno, il fieno viene immerso in acqua a 40°C, in modo che rilasci oli essenziali stimolanti per il corpo che, attraverso la pelle, raggiungono articolazioni, muscoli e ossa, ma anche il sistema nervoso vegetativo. In questo modo, lo stress diminuisce e l’energia vitale aumenta. I masi che offrono il trattamento “bagno di fieno” sono: il Naturoase Stegerhof a Trodena, un maso con un’area benessere, cabina a infrarossi, sala relax e sauna finlandese, che propone anche trattamenti Kneipp, che prevedono camminate nell’acqua efficaci nel rafforzamento del sistema immunitario. Il bagno di fieno che vi si pratica utilizza l’energia rivitalizzante delle erbe di montagna ricche di fiori e fragranze, che aiuta ad essere in forma per ogni attività fisica.

Il Niederhof a Lana, con piscina con acqua salata, idromassaggio, sauna e la possibilità di fare massaggi; lo Zwiglhof a San Candido, che, oltre al bagno di fieno, nell’area benessere ha dei letti con il fieno, perché gli ospiti vi possano riposare. Il fieno proviene dal prato a 1700 metri della malga di proprietà "Oberwiese" ed è completamente naturale ed essiccato all'aria.

Il bagno nella lana di pecora

Il bagno nella lana di pecora è un’esperienza molto speciale. Negli agriturismi altoatesini, la lana viene utilizzata in molti modi diversi. Durante un bagno nella lana, il corpo viene avvolto in un vello naturale di pecora, che rapidamente attiva la circolazione sanguigna. Le tossine vengono così rilasciate e la pelle diventa morbida ed elastica. La lana di pecora non solo trasmette pace, ma rilascia anche calore naturale, così da allentare anche le tensioni più profonde. I masi in cui si pratica il bagno nella lana sono: l’Oberfahrerhof a San Genesio Atesino, in cui si effettua un delicato massaggio con gomitoli di lana per almeno 20 minuti, il tutto avvolti in una morbida coperta fatta di lana di pecora tosata, lavata a mano e pettinata. Da questa pratica si crea un calore naturale, che penetra negli strati più profondi della pelle per sciogliere tutte le contratture e le tensioni; il Bacherhof a Nalles in cui viene offerta anche l’esperienza del bagno contadino, un trattamento con una lunga tradizione nel mondo rurale: un bagno nell’acqua della fonte minerale o sulfurea di proprietà del maso, dove i contadini della zona curavano i loro mali.

Massaggi

Il massaggio al miele sulla schiena ha origini russo-tibetane. Con un effetto depurante e purificante, scioglie le contratture muscolari e grazie ad una particolare tecnica, la picchiettatura, l’energia del miele d’api viene applicata direttamente sulla schiena, riducendo gli accumuli di tossine, levigando la pelle e tonificando i tessuti. Lo Schnagererhof a Bressanone/St.Andrä è un maso Gallo Rosso ad offrire il massaggio al

miele. Mentre il maso Nigglerhof a Dobbiaco prepara ai propri ospiti “bagni benessere” con vari elementi naturali: latte e miele, fiori di fieno, lavanda, pino cembro. Oltre all’offerta wellness, i masi Gallo Rosso propongono agli ospiti una colazione equilibrata con molti prodotti deliziosi locali e appartamenti accoglienti, arredati in legno, in cui trascorrere un confortevole soggiorno.