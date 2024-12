Ötztal, inverno in Austria nella culla dello sci

Sei comprensori sciistici con 363 chilometri di piste e 90 impianti di risalita: nell'Ötztal, la valle più lunga del Tirolo, a pochi passi dall'Italia, gli slalom giganti della Coppa del Mondo hanno aperto la stagione sugli sci 2024/2025. Qui, da ottobre a maggio, la neve è garantita grazie all'altitudine e l'Ötztal Superskipass permette di raggiungere piste fino a 3.340 metri nei due comprensori sciistici di Sölden e Gurgl. Ci sono impianti moderni e alloggi per tutti i gusti, da quelli adatti alle famiglie alle 5 stelle.

E poi è possibile godere della neve anche con lo sci di fondo, le ciaspolate e le escursioni invernali, lo slittino e lo sci alpinismo. Non mancano attività più tranquille, come l’esperienza lenta in mezzo alla natura a Vent, Gries e Niederthai.

Ecco quindi cinque cose da fare nell'Ötztal.

Hochoetz: Avventure per grandi e piccini

Il comprensorio sciistico Hochoetz, che si trova nell'alta valle dell’Ötztal, è considerato uno dei dieci migliori d'Austria con una media di 71 giorni di sole durante la stagione invernale. Le piste con neve sicura fino a 2.272 metri hanno il marchio di qualità di quelle tirolesi.

Lo skipass giornaliero comprende anche la vicina Kühtai, con altri 90 chilometri di piste e 27 impianti di risalita. Molte le proposte per principianti, aree bambini e corsi speciali per i più piccoli. All'inizio dell'inverno, quindi per il 2024 dal 7 fino al 15 dicembre, ci sono offerte speciali: skipass da 3 giorni al prezzo di 2 e da 6 giorni al prezzo di 4, nonché uno sconto del 10% sui biglietti singoli.

E per i corsi di sci, durante le Settimane Happy Family (7 - 21 dicembre 2024, 11 - 25 gennaio 2025, 22 marzo - 5 aprile 2025) skipass, corsi di sci e assistenza bambini sono gratuiti

Otzlan - Proposta neve

Sölden: senti il battito del cuore delle Alpi

Sölden apre la stagione invernale con 144 chilometri di piste, 31 impianti di risalita, due ghiacciai e tre piattaforme oltre i 3.000 metri d'altitudine. Chi sale con le funivie fino ai “Big 3” può scegliere tra ben tre punti panoramici straordinari.

La piattaforma naturale più in alto è la Schwarze Schneide a 3.340 metri. Di forma rotonda, in legno di larice, con una piramide energetica nel centro, offre una vista a 360° dalle Dolomiti alla Zugspitze.

La passerella panoramica Tiefenbachkogel, a 3.250 metri d'altitudine, è meno audace. La costruzione rivestita di vetro, sospesa a corde d'acciaio, sporge per 20 metri sull'abisso.

La piattaforma Gaislachkogel a 3.048 metri è la più facile da raggiungere. Si trova sul tetto del ristorante panoramico e gode di una stupenda vista a 360 gradi sulle Alpi dell'Ötztal.

La stagione sciistica è iniziata il 20 settembre sui ghiacciai, il comprensorio sciistico invernale apre il 14 novembre 2024. Gli impianti di grande capienza di Giggijoch e Gaislachkoglbahnen assicurano un rapido accesso alle piste. Sci, ma non solo. Il Gaislachkogl offre esperienze uniche con l'ice Q, il ristorante pluripremiato più alto dell'Austria, e lo 007 Elements per rivivere lo straordinario mondo di avventure di James Bonds. L’interattiva installazione cinematografica vi accompagna attraverso vari capitoli della saga dell’agente segreto più famoso del mondo.

Gurgl: sci di alta qualità nel fondovalle dell’Ötztal

Denominata il “Diamante delle Alpi” Gurgl è un comprensorio sciistico "premium" con hotel e ristoranti raffinati e un flair internazionale. Grazie ad un'altitudine con neve sicura compresa tra 1.800 e 3.030 metri, ci sono 112 chilometri di piste e 25 impianti di risalita, circondati da imponenti tremila. Dal 14 novembre aprono i primi sei impianti di risalita. Sci e gourmet presso la malga Hohe Mut Alm (2.670 m) e il bar panoramico a 360° "Top Mountain Star" (3.030 m) un futuristico edificio che troneggia con la sua cupola di vetro sullo stretto costone roccioso del Wurmkogel. Il Top Mountain Crosspoint comprende, oltre alla cabinovia e al ristorante, anche il Motorcycle Experience World più alto d'Europa.

Tante attività invernali lontano dalle piste da sci

Sono numerose le attività che si possono fare per vivere l'Ötztal, come le escursioni con le ciaspole nella natura incontaminata lungo i 320 chilometri di sentieri escursionistici invernali. La rete di piste da fondo lunga 170 chilometri è un'opportunità per tutti i livelli di abilità, con piste di allenamento, piste classiche e per skating, piste in alta quota e offerte di biathlon. Niederthai e Längenfeld costituiscono il centro dello sci di fondo della valle, tra cui spicca la Nordic Sports Arena Niederthai. Ci sono anche 15 piste per chi ama divertirsi con lo slittino, tra cui il percorso lungo 7,3 chilometri a Sölden. Molte di queste piste sono facilmente raggiungibili con gli impianti e sono illuminate la sera. Dieci piste di pattinaggio, curling, arrampicata su ghiaccio e gite in carrozza ampliano l'offerta.

Ice Q

Alternative ricche di azione alle classiche attività invernali nell'Area 47

All’entrata della Ötztal si trova un’area di 20.000 metri quadri dedicata a emozionanti attività sportive e avventurose. È L'Area 47, il più grande parco all'aperto dell'Austria. Con la prima sala ciclistica indoor dell'Austria comprensiva di pump track, skills area, jump e flow line. In programma anche escursioni invernali attraverso il percorso ad alta fune più alto dell'Austria a 27 metri di altezza. Il Bungy Bash di Capodanno del 4 gennaio dal ponte Benni Raich alto 94 metri promette un inizio del nuovo anno davvero speciale.