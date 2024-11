Val d’Ega d’inverno tra sci, glamour e sostenibilità

Quando arriva l’inverno in Val d’Ega non si accendono solo gli impianti di risalita, ma si anima l’intera valle. Con l’apertura delle piste a Obereggen il 29 novembre e a Carezza il 7 dicembre 2024, prende il via una stagione invernale ricca di sport unito a un profondo rispetto per la natura.

A soli venti chilometri da Bolzano, ma lontana anni luce dal turismo di massa, la Val d’Ega è un rifugio perfetto per chi cerca autenticità, spazi sconfinati e natura incontaminata. Circondata dalle maestose Dolomiti del Latemar e del Catinaccio, la valle offre 200 chilometri quadrati di paesaggi mozzafiato, il 70% dei quali coperti da boschi. Qui, ogni alloggio a conduzione familiare invita gli ospiti a immergersi nella tradizione locale e nella bellezza senza tempo di un territorio che ha fatto del turismo sostenibile il suo fiore all’occhiello.

Doppio comprensorio per ogni tipo di sciatore

Chi sceglie la Val d’Ega ha a disposizione due comprensori principali. Il primo è quello del Latemar, che include Obereggen, Pampeago e Predazzo. Qui, già dal 29 novembre, le piste perfettamente preparate saranno pronte per gli sciatori dalle 8:30 del mattino. E per chi ama sciare sotto le stelle, ogni martedì e venerdì fino al 28 marzo 2025 sarà possibile scendere sulle piste illuminate tra le 19:00 e le 22:00, o lanciarsi con lo slittino.

Il comprensorio offre 48 chilometri di piste adatte a ogni livello, due snowpark con halfpipe, due piste da slittino e tre parchi gioco sulla neve, oltre a 13 rifugi dove fermarsi per una pausa gourmet. E non è tutto: lo stesso skipass consente di accedere ad altri 50 chilometri di piste nel Dolomiti Superski, il carosello sciistico che collega 12 valli patrimonio UNESCO.

Val D'Ega, al via la nuova stagione sciistica 2024-25

A partire dal 7 dicembre, anche Carezza aprirà le sue piste con una proposta pensata soprattutto per le famiglie. Qui, 40 chilometri di piste e 12 impianti di risalita offrono un mix perfetto di discese facili per i principianti e percorsi più impegnativi per gli sciatori esperti. Gli appassionati di freestyle troveranno strutture all’avanguardia, mentre chi preferisce lo sci di fondo o le ciaspole potrà esplorare circuiti e sentieri immersi nella natura.

Mercatino di Natale e aperitivi in alta quota

Non solo neve e sport. Con l’arrivo delle feste, l’atmosfera si accende grazie al delizioso Mercatino di Natale al Santuario di Pietralba. Incorniciato da una storia secolare e da un paesaggio unico, questo luogo di culto ospita, dal 30 novembre 2024 al 5 gennaio 2025, ogni sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 19.00, bancarelle che offrono prodotti artigianali e specialità locali, regalando un’esperienza autentica tra spiritualità e tradizione.

E per chi desidera un tocco glamour, il rifugio Oberholz, a 2096 metri di altitudine, organizza serate esclusive con aperitivi e finger food. Durante appuntamenti selezionati, sarà possibile salire con la storica seggiovia aperta in via straordinaria e ammirare il tramonto sulle vette, lasciandosi incantare da un panorama che ha ispirato videoclip di celebri artisti italiani come i Pinguini Tattici Nucleari e Benji & Fede.

Grandi eventi sportivi

L’inverno qui è anche sinonimo di grandi eventi sportivi. Carezza ospiterà il 12 dicembre la Coppa del Mondo di Snowboard sulla pista Pra di Tori, dove i migliori atleti del mondo si sfideranno in emozionanti gare parallele. A Obereggen, il 16 dicembre, la Coppa Europa di sci animerà la pista Maierl, famosa per la sua pendenza vertiginosa del 55%, preludio all’atteso slalom di Coppa del Mondo in Alta Badia. E il 15 e 16 gennaio 2025, la pista Masaré sarà teatro della Coppa del Mondo di Telemark, con spettacolari gare di slalom gigante, salti e prove di cross-country.

Spettacoli serali e Guest pass

Di notte, la Val d’Ega si trasforma in un palcoscenico naturale. La Carezza Snow Night è uno spettacolo unico che unisce tradizione e modernità, con dimostrazioni di sci ispirate alla leggenda di Re Laurino, esibizioni di freestyle e il fascino senza tempo del telemark.

A fare da sfondo a tutto questo c’è un impegno ambientale che rende la Val d’Ega un esempio virtuoso di turismo sostenibile. Obereggen e Carezza stanno investendo in tecnologie verdi, come il teleriscaldamento e l’energia fotovoltaica, e promuovono il Guest Pass Val d’Ega, che consente di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici locali per ridurre l’impatto del traffico sulle valli.

Dove dormire, tra natura e design

Questo inverno, la Val d’Ega si arricchisce di tre nuove strutture di design immerse nella natura. A Obereggen, il Diamantidi Lodge, una raffinata casa in legno situata direttamente sulle piste del Latemar, combina essenzialità e calore, offrendo spazi ampi e luminosi, una sauna privata e una vista spettacolare sulle montagne, perfetta per chi cerca privacy e tranquillità.

A Nova Ponente, l’Aparthotel My Daum accoglie i suoi ospiti con appartamenti moderni che si affacciano su un panorama alpino straordinario. La struttura vanta una piscina a sfioro, una sauna panoramica e un’area relax con grandi vetrate che esaltano la bellezza circostante, completate da servizi pensati per una vacanza su misura, come una ricca colazione a buffet e la possibilità di cenare comodamente in appartamento.

A Nova Levante, il Charmehotel Friedrich si distingue per la sua dimensione raccolta e l’attenzione a ogni dettaglio. Con suite e camere eleganti, il Friedrich offre una cucina raffinata basata su prodotti locali e un’area benessere all’avanguardia, tra cui una piscina infinity, una sauna con vista sulle Dolomiti e trattamenti esclusivi ispirati alle erbe e ai minerali del territorio. Impegnato nella sostenibilità, l’hotel aderisce al Patto per la Neutralità Climatica Alto Adige e utilizza metodi innovativi per ridurre il proprio impatto ambientale. Info: www.valdega.com