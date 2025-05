In e-bike fino a 2.000 metri e poi la lezione di yoga in alta quota. Un tour guidato ai laghi alpini della Val di Fundres e, per i più allenati, una colazione in montagna dopo aver compiuto 900 m di dislivello; ma anche una passeggiata fra i meleti in fiore o nel bosco con una guid alla ricerca di erbe selvatiche da utilizzare in cucina o per fare unguenti.

Sono le proposte di primavera della rassegna Malghe in fiore promossa dall'Area vacanze sci & malghe Rio Pusteria. Dal 31 maggio al 21 giugno 2025, oltre 50 malghe e rifugi saranno protagonisti di Malghe in Fiore, evento che guida alla scoperta del territorio di Rio Pusteria e dintorni attraverso escursioni nella natura e incontri con i produttori locali: come di consueto gli hotel aderenti all’iniziativa proporranno piatti del loro menu preparati con ingredienti freschi provenienti dalle malghe locali, per gustare i sapori autentici dell’Alto Adige.

Malghe in fiore, il programma

Nella foresta in Sud Tirolo

Si parte da sabato 31 maggio, con un secondo appuntamento sabato 7 giugno, con l’escursione all’Alpe di Rodengo-Luson: un’esplorazione che invita a rallentare e immergersi nella natura, tra boschi e prati fioriti, dove rigenerarsi con la forza della primavera. Si prosegue nelle domeniche del 1, 8 e 15 giugno con Bike & Cheese da Rio Pusteria a Brunico attraversando Vandoies e Chienes, per scoprire il cuore pulsante della Val Pusteria; dopo una pausa cittadina, si torna su un percorso alternativo con visita al caseificio Capriz per un viaggio nei sapori con degustazione di formaggi realizzati con 100% di latte altoatesino (sia vaccino che di capra). Lunedì 2, 9 e 16 giugno sarà la volta di Bike & Yoga per un’esperienza unica tra sport e benessere, in e-bike si raggiunge l’Alpe di Rodengo-Luson, per proseguire poi a piedi fino alla croce di vetta della Cima Lasta a più di 2.000 metri. Qui, con una vista spettacolare, si svolgerà una speciale lezione di yoga, immersi nell’aria pura e nel silenzio delle montagne. Martedì 3 e 10 giugno si intraprende un tour guidato ai laghi alpini della Val di Fundres con una gita alla scoperta del lago Weitenberg e dei laghi Grindlberg incastonati in uno scenario da cartolina o, meglio, da selfie. Mercoledì 4 e 11 giugno la camminata mattutina con colazione in montagna a Terento, un itinerario intenso (900 m di dislivello) fino al rifugio lago di Pausa respirando le fragranze della natura.

Meleti ed erbe selvatiche

Le erbe selvatiche da raccogliere per prepaare piatti o unguenti (©Christiane Gruber)

Giovedì 5, 12 e 19 giugno spazio al benessere con le esperienze di forest bathing alla cascata di Vandoies di Sopra; un tragitto tra radici e sassolini, immersi nei suoni e nelle essenze del bosco per un momento rigenerante. Venerdì 6 giugno è in programma il percorso alla conoscenza delle erbe locali a Maranza, un cammino “Selvaggio e Meraviglioso” attraverso la Valle d’Altafossa, guidati da una guida esperta di erbe selvatiche per imparare a riconoscerle e a utilizzarle in cucina o per realizzare unguenti, un piccolo tesoro dalla natura. Infine, i venerdì del 6, 13 e 20 giugno le escursioni guidate ai meleti di Naz, alla scoperta del frutto simbolo dell’altopiano con un percorso didattico tra i meleti, arricchito da filmati interattivi e degustazioni. Un programma arricchito anche dalla consueta collaborazione con tutti gli albergatori dell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria, quella di proporre nei propri menu il meglio dei prodotti a km zero delle malghe locali.

Almencard, spostamenti liberi

Malghe in fiore a Rio Pusteria per celebrare la primavera (©Alpup_Gitschberg Jochtal)

L’Almencard viene consegnata gratuitamente agli ospiti dell’Area Vacanze Sci & Malghe Rio Pusteria durante le operazioni di check-in nelle strutture ricettive partner, aprendo le porte a un mondo di scoperte. Con l’Almencard, si può godere di un viaggio gratuito al giorno sulle cabinovie Gitschberg-Nesselbahn a Maranza e Jochtal a Valles, nei periodi dal 29 maggio all’11 luglio e dal 15 settembre al 4 novembre. Esibendo Almencard e Mobilcard, si ha accesso illimitato a tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige, inclusi treni regionali, autobus, le funivie del Renon, San Genesio, Meltina e Verano, il trenino del Renon, la funicolare della Mendola e persino il PostBus Switzerland per Müstair, in Svizzera.