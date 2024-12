Natale in Trentino: luci, suoni e sapori

Anche quest’anno la magia dell’Avvento trasforma il Trentino in un grande palcoscenico di luci, suoni, profumi, dove andranno in scena eventi da vivere per un intero mese grazie ai Mercatini di Natale. A Trento, Rovereto, Arco, Riva del Garda, Pergine Valsugana, Levico terme.

La magica atmosfera delle Feste Natalizie avvolge ’Trento, città del Natale’ con il Mercatino di Natale, le proposte dei musei e le attività dedicate ai visitatori. Giunto alla 30ª edizione, il Mercatino è attento alla sostenibilità ambientale e vanta la presenza di espositori dalle salde radici artigianali e attenti alla valorizzazione dei prodotti del territorio. Oltre l’evento c’è la possibilità di compiere una visita guidata speciale alla scoperta del centro storico della città, con prenotazione obbligatoria e brindisi finale incluso nel prezzo (informazioni e iscrizioni presso l’Azienda per il Turismo Trento, tel. 0461.216000, mail [email protected]). Sempre a Trento il ’Trenino di Natale’ sarà attivo tutti i giorni fino al 6 gennaio 2025.

Oggetti tradizionali in legno

A Natale Rovereto regala momenti di magia, emozioni, suoni e una calda atmosfera caratterizzata dall’eleganza e dal fascino delle luminarie che riempiranno le vie della città. Durante il periodo natalizio, le vie della città si riempiono di una magica atmosfera fra luci, fascino e tradizione, creando un inconfondibile clima natalizio in città e facendo respirare a turisti e roveretani un’atmosfera unica. Torneranno anche il Villaggio dei Bambini in largo Vittime delle Foibe e il Villaggio degli Elfi in piazza Malfatti e tanti eventi musicali, con cori, zampognari, musicisti, band e molto altro. (www.visitrovereto.it)

Raccolti e sospesi nel tempo, tra corti antiche e borghi medioevali. Non sono i mercatini più famosi, ma quelli più piccoli collocati in luoghi più appartati, dove canti, luci e profumi natalizi riempiono i paesini di valle, tra ballatoi, corti e volti a botte. Questi Mercatini di Natale del Trentino prendono vita in antichi castelli, borghi medioevali e rioni conservati come un tempo. Per vivere l’atmosfera natalizia in maniera più intima, bere un caldo vin brulè e scovare regali e addobbi originali da portare a casa. (info www.visittrentino.info/it/articoli/mercatini-festivita/mercatini-di-natale-borghi).

Ogni fine settimana fino al 22 dicembre si terrà la nona edizione del Natale di Ala, prezioso borgo Trentino che con i suoi palazzi barocchi farà rivivere un’atmosfera d’altri tempi. Quando la notte è blu e la magia del Natale è bianca, le case di Rango, uno dei Borghi più Belli d’Italia, tornano a raccontare del passato e a ospitare associazioni, artigiani e agricoltori della zona. Per un Mercatino di Natale insolitamente tipico e magicamente autentico, tra utensili agricoli, giocattoli in legno e specialità contadine.

