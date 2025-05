Valle d’Aosta fuori dagli schemi: i borghi più belli da scoprire (e fotografare)

Dimentica lo stereotipo da cartolina con neve e castelli: la Valle d’Aosta ha molto di più da offrire. Camminando tra stradine acciottolate e architetture medievali, ogni passo sembra riportarti indietro nel tempo. E ogni scorcio merita uno scatto. Ecco i borghi più affascinanti da esplorare (e da aggiungere subito alla tua lista).

1. Bard

Il forte di Bard

Dall’autostrada lo vedi spuntare come una muraglia sospesa sul vuoto. Questo borgo minuscolo è schiacciato tra roccia e torrente, ed è sempre stato un punto di controllo, più che un luogo di passaggio. Le case sono basse, in pietra grezza, i vicoli stretti e ombrosi. Dentro, mostre di fotografia e design, fuori, un silenzio denso come il granito. Se ami i contrasti tra architettura militare e arte contemporanea, questo è il posto.

2. Étroubles

Niente insegne, niente caos. Solo un piccolo paese alpino che ha deciso di diventare una galleria. A Étroubles l’arte non sta nelle sale, ma sui muri. Sculture, installazioni e interventi site-specific punteggiano il borgo come se fossero sempre stati lì. È lungo la Via Francigena, quindi non mancano né i pellegrini né le storie. Ma qui la vera sorpresa è la capacità di farti dimenticare dove sei: sembra un villaggio svizzero con una sensibilità francese e un’estetica giapponese. Un cortocircuito visivo.

3. Avise

Avise è il classico posto che non cerca di piacerti. Sta lì, con due castelli medievali affacciati sul nulla, una chiesa secolare e una manciata di case addossate l’una all’altra. Il bello è che nulla è stato addolcito: il Castello Blonay ti guarda come un rudere con ancora qualcosa da dire, il centro storico ha i contorni spigolosi, e le leggende – perché ce ne sono, ovviament – girano ancora tra gli anziani seduti fuori dalla chiesa. È un luogo per chi vuole vedere la montagna com’era prima dei boutique hotel.

4. Chamois

Chamois

Nessuna strada arriva fin qui. E questa non è una metafora. A Chamois ci si arriva solo in funivia o camminando. Zero auto, zero rumore meccanico. Solo l’aria sottile e il suono delle scarpe sulla ghiaia. A 1.800 metri, il tempo ha una velocità diversa: più lenta, più precisa. Le case in legno annerito sembrano uscite da un film di Herzog, la chiesa è minuscola, e la vista spazia su montagne che non hanno bisogno di didascalie. Non vieni a Chamois per ‘staccare’, vieni per stare fermo.

5. Antagnod

La frazione più iconica di Ayas si distende su un versante con vista sul Monte Rosa. La chiesa di San Martino sembra piantata lì apposta per dominare il paesaggio, mentre i rascard, le tradizionali case-baita, resistono al tempo con la stessa calma delle montagne intorno. Qui la montagna non è folklore: è un’architettura primaria.

6. Arnad

Se ti fermi ad Arnad per il lardo, non sbagli. Ma ridurlo a una sagra gastronomica è fare un torto a un luogo che sa mescolare storia e materia con disinvoltura. Il borgo è attraversato da ponti in pietra, castelli dimenticati e cappelle silenziose. Il Castello Vallaise, in particolare, è un’architettura sospesa nel tempo, quasi fuori scala rispetto al resto. E poi c’è la voce di chi ci abita: raccontano ancora delle scorribande dei Walser e dei pellegrini di passaggio. Qui tutto è sostanza. Anche il lardo.

7. Rhêmes-Notre-Dame

Nel cuore del Parco Nazionale del Gran Paradiso, Rhêmes-Notre-Dame non fa nulla per conquistarti. E forse è proprio per questo che funziona. A differenza delle località alpine trasformate in scenografie, qui c’è solo natura vera, inquadrata da case basse e tetti in lose. Sci di fondo in inverno, trekking in estate, e in mezzo l’unica cosa che conta davvero: la distanza. Da tutto. Il borgo è un rifugio mentale più che fisico, dove la connessione più stabile è quella con il cielo.

8. Fontainemore

C’è un ponte medievale che taglia il borgo come una spina dorsale. Da lì, tutto si tiene. Fontainemore è una lezione di equilibrio: tra pietra e legno, acqua e montagna, sacro e quotidiano. La Chiesa di Santa Maria Maddalena sembra poggiata per caso, ma è lì da secoli. I sentieri partono dal paese come vene aperte nel paesaggio. Nessun effetto speciale, solo la precisione di un luogo che ha trovato la sua forma e non ha più bisogno di cambiarla.

9. Saint-Pierre

Il castello di Saint Pierre dall'alto

Il castello che domina il borgo è tra i più fotogenici della valle, ma non lasciarti ingannare: Saint-Pierre non è solo scenografia. È ruvida, verticale, autentica. Il centro storico è un reticolo fitto, quasi difensivo. Qui tutto sembra pensato per resistere, non per piacere. E forse proprio per questo resta impresso.