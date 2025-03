Primavera a Courmayeur Mont Blanc: il risveglio della montagna tra natura, sport e tanti eventi

Dopo il lungo inverno, la montagna si risveglia e invita a vivere esperienze uniche. Le ultime sciate lasciano spazio alle escursioni panoramiche, alle attività adrenaliniche e ai momenti di puro benessere immersi nella natura. Con l’arrivo della primavera, Courmayeur Mont Blanc si trasforma in un paradiso per gli amanti dell’outdoor con un’offerta che spazia dal trekking al rafting, alla mountain bike fino al canyoning.

Ai piedi del Monte Bianco, tra le stazioni sciistiche più antiche d’Italia, le valli Vény e Ferret regalano percorsi straordinari tra boschi e pascoli in fiore, con sentieri che conducono a panorami spettacolari e rifugi accoglienti. Gli appassionati di mountain bike possono avventurarsi su tracciati adrenalinici o affidarsi a guide esperte per migliorare la tecnica. Per chi cerca emozioni forti, le acque della Dora Baltea sono un’opportunità per vivere il brivido del rafting, del kayak e del canyoning tra gole e cascate.

Eventi di primavera

Ma la primavera a Courmayeur è anche una stagione di eventi. Il 5 aprile l’Hardbooter’s Day 2025 chiude ufficialmente la stagione invernale con una giornata all’insegna dello sport e del divertimento in stile vintage. Tra gare goliardiche, una spettacolare water slide e la sfida per il titolo di King of Style 2025, l’evento sarà accompagnato da musica dal vivo e specialità gastronomiche locali.

Il 21 aprile il centro storico di Courmayeur si animerà con la 27ème Foire de la Pâquerette, la tradizionale fiera dell’artigianato valdostano. Tra bancarelle ricche di creazioni in legno, ferro battuto e vimini, la manifestazione offrirà un tuffo nelle tradizioni locali con musica e folklore.

A chiudere aprile, la storica sfilata delle Guide Alpine celebrerà i 175 anni delle guide di Courmayeur. Insieme ai colleghi di Saint-Gervais e Chamonix, sfileranno nel cuore del paese in un evento che unisce storia, cultura e passione per la montagna.

Esperienze e storia ad alta quota

Tra le cose da fare a Courmayeur non può mancare la salita sulla funivia Skyway Monte Bianco, per arrivare al cospetto della vetta più alta d’Italia. Su su fino a 3.466 metri d’altitudine per raggiungere la terrazza circolare di Punta Helbronner, dove lo sguardo spazia a 360° sulle vette alpine, in uno spettacolo da ammirare in silenzio.

Per una pausa gourmet di design in alta quota c’è il Kartell Bistrot Panoramic con il suggestivo Tavolo dell’Infinito per pranzare sospesi tra terra e cielo, in un gioco di trasparenze che si fonde con la natura. Mentre più giù alla stazione intermedia Pavillon The Mountain, a 2.173 metri, il Ristorante Alpino propone piatti della tradizione valdostana in formula buffet, con monoporzione e vaso cottura: polenta, zuppe, fonduta con patate di montagna, carpaccio di cervo e una selezione di formaggi locali. E poi scoprire la vinificazione di bollicine in alta quota sperimentata da Cave Mont Blanc. Il percorso si completa nell’area che racchiude la storia delle Funivie del Monte Bianco dal 1941 ad oggi. Coinvolgente e imperdibile.

Nuove sfide al Courmayeur Sport Center

Gli appassionati di arrampicata a Courmayeur hanno un nuovo punto di riferimento: la nuova area indoor di boulder del Courmayeur Sport Center da poco inaugura. Tra le più grandi della Valle d’Aosta, offre percorsi suddivisi per livelli, ideali sia per i principianti sia per gli esperti. Qui è possibile allenarsi senza corda, affrontando pareti progettate per stimolare il miglioramento tecnico in totale sicurezza.

Soggiornare a Courmayeur

Se l’idea è quella di fermarsi a Courmayeur per più di un giorno, vale la pena prolungare la vacanza per un lungo weekend o una settimana, scegliendo una delle strutture della cittadina. Tra queste, Le Massif Hotel & Lodge è una scelta ideale per chi desidera un soggiorno all’insegna del comfort, della buona cucina, del benessere e delle esperienze tra panorami incantevoli.

Nel cuore di Courmayeur a pochi passi dalla funivia e dalle boutique di via Roma, l’hotel è affiancato da uno chalet affacciato su Plan Checrouit, direttamente sulle piste da sci. Distribuito su otto piani, Le Massif è un raffinato rifugio dal design alpino contemporaneo, dove ogni dettaglio richiama la natura circostante: pavimenti in legno non trattato, pareti rivestite in legno antico di recupero e un’atmosfera accogliente che unisce tradizione e modernità. Grande attenzione è riservata alla sostenibilità. L’hotel, infatti, è dotato di un impianto di riscaldamento completamente green, con un sistema fotovoltaico che ne migliora l’efficienza energetica. Coniugando l’attenzione all’ambiente a comfort e servizi luxury, Le Massif del gruppo IHC è stato inserito nel network Leading Hotels of the World. Pensato per far vivere attivamente la montagna in ogni suo dettaglio, sportivo o rilassante, Le Massif è accogliente anche per le vacanze in famiglia. Sono infatti tante le attenzioni riservate ai più piccoli: dallo sci alla merenda, alle animazioni del Miniclub, alle coccole nella spa.

Gusto e tradizione tra alta quota e sapori mediterranei

L’offerta gastronomica di Le Massif è un viaggio tra i sapori. Al ristorante Chétif, la cucina tradizionale valdostana incontra gli aromi del Mediterraneo, con ingredienti freschi e selezionati. I pomodori profumano di sole, il basilico esalta anche la pasta più semplice, in ogni piatto c’è un gusto autentico. L’esperienza gastronomica prosegue e si completa sulle piste. A pochi passi dalla stazione della funivia di Plan Chécrouit, si trova La Loge du Massif, uno chalet a quota 1.700 metri, ideale per una pausa gourmet tra sci e panorami mozzafiato. Con un menù a base di pesce fresco, freschissimo, vi consigliamo le delizie in cui è protagonista assoluto il gambero rosso di Mazara del Vallo, e per concludere, vale la pena tenete un posticino, anche due, per i deliziosi cannoncini che arrivano direttamente da Milano e vengono riempiti all’istante.

Tra sport e benessere, l’anima outdoor di Le Massif

Vivere la montagna significa esplorarla in ogni sua sfumatura. Le Massif propone un’ampia gamma di attività all’aria aperta guidate dall’adventure trainer Telemaco Murgia, un team capace di trasformare anche una semplice passeggiata in un’esperienza autentica e suggestiva. Trekking, ciaspolate, equitazione e forest bathing per un’immersione totale nella natura, ideale per ritrovare l’equilibrio psicofisico. Per chi cerca emozioni forti, c’è anche il volo in elicottero sul Monte Bianco, per una prospettiva inedita sulle vette alpine. E dopo una giornata intensa, la spa dell’hotel diventa il rifugio ideale, con una grande piscina idromassaggio, sauna e bagno turco, perfetti per sciogliere la tensione e prepararsi a una nuova giornata in quota. Non mancano trattamenti di bellezza ispirati alla montagna, anche per i più piccoli: dalla maschera lenitiva Solletico di Fata allo yogurt ai frutti di bosco, alla fonduta al cioccolato Mont Blanc, fino al massaggio dolce Scivolococcole con burro di Karité, olio di riso o olio di mandorle dolci.