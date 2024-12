Domobianca365, il piacere dello sci a misura d’uomo

Anche quest'anno la stagione invernale è ricca di tante attività e novità per gli appassionati di sci alpino, ma anche per i piccoli sciatori e le loro famiglie. Si può sciare su 21 chilometri di piste, che si estendono dai mille metri di altitudine dell’Alpe Lusentino fino ai 1.900 metri del Moncucco, la cima più alta, con un dislivello complessivo di quasi 1000 metri. Sono quattro le seggiovie (Motti, Prel, Torcelli e Casalavera), ciascuna con una portata di 1.000 persone all’ora, oltre a due sciovie, tre tapis roulant per le prime discese dei più piccoli e il kinder park, che si trova accanto all'area di parcheggio con tanti giochi sulla neve.

L’indotto, il turismo e il valore per il territorio

“È la quarta stagione invernale di Domobianca365 sotto la guida di Altair – commenta Michele Marinello, responsabile sviluppo e coordinamento del Gruppo – e, nonostante inverni difficili dal punto di vista climatico, dopo la pandemia siamo sempre riusciti a crescere nei numeri, nella qualità e nella considerazione dei nostri ospiti. Anche per questo inverno presentiamo tante novità in termini di investimenti, infrastrutture e offerta. Domobianca365 si conferma come località che genera valore per tutto il territorio, con un impegno diretto di 100 addetti e un indotto rilevante in termini di incoming turistico. Siamo pronti per poter accogliere chi vorrà trascorrere con noi le sue giornate sulle neve".

La media di 50mila passaggi annui è l'obiettivo minimo di questo inverno 2024/25, possibilmente da superare ma ovviamente legato alle giornate di apertura che tutti si augurano possano essere superiori a quelle degli anni passati. “Speriamo in condizioni meteo favorevoli – commenta Federico Sciagata, direttore di Domobianca365 – che ci consentano di avere piste ben preparate e impianti tutti aperti da dicembre ad aprile. Sappiamo che vi è grande attesa da parte degli sciatori ossolani e degli appassionati piemontesi e lombardi. Domobianca365 offre la possibilità di sciare in un comprensorio di livello con costi/giornata ragionevoli e soprattutto con aumenti contenuti rispetto all’anno scorso. Il nostro rapporto qualità-prezzo, ma questo ce lo diranno i numeri e le presenze, continua ad essere molto favorevole”.

Come arrivare alla Domobianca 365

Per il secondo anno si potrà sciare a Domobianca365 raggiungendo la località comodamente in treno e navetta. Dopo il grande successo dello scorso inverno, con l’apertura degli impianti, sono ripartiti ‘Treni della Neve’ di Trenord. Ogni fine settimana sarà possibile partire da Milano Centrale e dalle fermate dei convogli lungo la tratta del Sempione e arrivare comodamente, in 90 minuti alla stazione di Domodossola e quindi, con una navetta dedicata, salire in 20 minuti a Domobianca365. Questa iniziativa che conferma la scelte “green” della stazione sciistica ossolana. Domobianca365 è la prima e unica stazione piemontese a essere inserita nell’iniziativa di Trenord e Snowit, a cui aderiscono note località lombarde.

L’impianto e i servizi offerti

Rinnovato e potenziato l’impianto di innevamento programmato, sono stati aggiunti 15 nuovi cannoni, che garantiscono la copertura di oltre 10 km di piste. L'impianto è alimentato con l’acqua del lago all’Alpe Casalavera, che è dedicato all'approvvigionamento. Mentre proseguono i lavori per la costruzione del nuovo hotel quattro stelle all’Alpe Lusentino – che potrebbe essere completato per la fine della prossima primavera – è possibile pernottare a Domobianca365 nelle nove confortevoli camere del Rifugio Baita Motti a 1.300 metri di altezza, per notti in quota con una vista che domina l’intera valle e tutti i servizi di un albergo di livello.

Anche la ristorazione di Domobianca365 è di alto livello. Per sciatori, snowborder, escursionisti e famiglie ci sono a disposizione tre strutture: LuseBar, alla partenza degli impianti e direttamente accessibile dal parcheggio, qui si possono fare colazioni, merende e apres ski. Il Rifugio Baita Motti, con un ristorante da 300 posti in modalità self-service e con una terrazza panoramica per pranzare al sole circondati dalla Alpi. E per finire lo SkiBar, nel punto più alto della località a 1800 metri, dove gustare specialità della cucina locale, panini e birre artigianali con una splendida vista sulle vette e comodamente seduti sulle sdraio per godersi il sole invernale.

A disposizione anche la Scuola Sci con 30 maestri Fisi e il servizio di noleggio dell’attrezzatura prenotabile anche online per abbreviare i tempi di ritiro. Ricco il programma di eventi per il periodo natalizio e delle feste di fine anno, con serate a tema e cene sotto le stelle. E quando le condizioni di innevamento lo consentiranno sarà aperto nelle serate del venerdì lo splendido sci notturno: 3 km di pista perfettamente illuminata con un nuovo impianto di illuminazione a led, aperta dalle 19 alle 23. E per finire la serata Dj set al Lusebar.

“Grazie all’impianto di innevamento programmato – conclude Sciagata, direttore di Domobianca365 – abbiamo creato una quantità sufficiente di neve per poter offrire, come nostra consuetudine, un’alta qualità di sciata a chi vorrà inaugurare a Domobianca365 la stagione invernale. In quota abbiamo circa 40 cm di neve, rimasta dalla nevicata di due settimane fa, che abbiamo battuto per creare il fondo utile".

I prezzi per sciare

I prezzi degli skipass giornalieri saranno di 40 euro nei festivi (ridotto under 14, over 65 e residenti a 32 euro) e di 32 euro nei giorni feriali (ridotto under 14, over 65 e residenti a 26 euro). Nel caso di acquisto online sullo shop del sito viene applicato uno sconto di 2 euro su ogni skipass. Già acquistabile dal sito Domobianca365.it l’abbonamento stagionale al costo di 449 euro (ridotto under 14, over 65 e residenti a 359 euro). I bambini di età inferiore ai 6 anni non pagano.

Disponibili ticket per 4 e 2 ore di sci e tante le promozioni per le famiglie. Il giornaliero festivo a 100 euro (80 euro feriale) consente l’accesso a due adulti e a tutti i loro figli under 14. Gli skipass si possono acquistare online sul sito Domobianca365.it e alle biglietterie alla partenza degli impianti. A regime, durante tutta la stagione, gli impianti saranno aperti tutti i giorni dalla 8.30 alle 16.30.