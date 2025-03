Laghi, monti e valli dell’Ossola: ecco la primavera nell’alto Piemonte

La primavera è alle porte, fioriture, cieli azzurri, prati verdi, colori e profumi trasformano il paesaggio del Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola in una vera opera d’arte. La stagione rappresenta il momento perfetto per immergersi nella natura, tra trekking panoramici e percorsi in bicicletta che si snodano tra boschi, antichi borghi e le rive dei laghi. Oltre alle escursioni, il territorio offre un calendario ricco di eventi che celebrano la fioritura e le tradizioni locali, dai mercati dedicati ai fiori alle manifestazioni sportive e culturali, tutti eventi da vivere sincronizzandosi al ritmo dolce della natura.

Secondo Francesco Gaiardelli, presidente dell’Agenzia Turistica Locale “il trend delle vacanze all’aria aperta continua a consolidarsi, con turisti italiani e stranieri sempre più attratti dalle esperienze immersive e autentiche offerte dal territorio”. L’impegno del Distretto Turistico dei Laghi è quello di promuovere una proposta turistica sostenibile, capace di creare un legame profondo tra la destinazione e i suoi visitatori.

Slow trekking tra panorami mozzafiato

Uno dei modi migliori per esplorare il territorio è a piedi, seguendo sentieri che attraversano boschi rigogliosi, borghi storici e paesaggi lacustri. La “Via delle Genti”, che collega Cannobio a Cannero Riviera (7,5 km) , è un itinerario immerso nella natura, con scorci sul Lago Maggiore e sulle borgate di Solivo, Molineggi e Carmine Superiore. Lungo il percorso si incontrano i suggestivi Castelli di Cannero, che emergono dalle acque come antiche sentinelle. Al termine della camminata, è possibile rientrare in battello per un punto di vista unico sulla costa.

Sul Lago d’Orta, il “Raggio d’Oro” collega Pettenasco a Legro (6 km), attraversando boschi e borghi come Miasino e il pittoresco paese dipinto di Orta San Giulio, con i suoi murales ispirati a celebri film. Un’ulteriore destinazione ideale per il trekking è il Lago di Mergozzo, tra i più puliti d’Italia. tra i più puliti d’Italia, grazie al divieto d’uso di barche a motore. Lungo le sponde di questo gioiellino naturale, una piacevole e semplice camminata è il percorso da Mergozzo a Montorfano paese (3 km) lungo il “Sentiero Azzurro”: dal lungolago del borgo, ammirando il maestoso olmo secolare, ci si addentra nei vicoli acciottolati che conducono all’antica borgata del Sasso, per proseguire immersi nel verde fino al paese di Montorfano, sorto alle pendici dell’omonimo monte, famoso per il granito bianco (usato per la costruzione di importanti monumenti come le colonne di San Paolo Fuori le Mura a Roma), che regala incantevoli scorci sui laghi.

Pedalate tra natura e storia

Il territorio del Distretto dei Laghi è un paradiso per gli appassionati di ciclismo, grazie ai numerosi percorsi che attraversano montagne, borghi e specchi d’acqua. La Ciclovia del Toce, con i suoi 47 km da Domodossola al Lago Maggiore, è perfetta per un’escursione immersa nel verde. Il tragitto si può suddividere in tratti tematici, come “In bici tra i borghi”, “In bici tra i boschi” e “In bici tra i fiori”, permettendo di scoprire angoli nascosti del territorio e ammirare le fioriture primaverili.

Nel Parco dei Lagoni di Mercurago, un itinerario di 12,5 km conduce tra pascoli, pinete e siti archeologici Unesco. Il percorso è un anello lungo strade sterrate, campagne, pinete e fattorie, ammirando un castagno secolare e l’area archeologica. Imperdibile poi, una tappa nel settore orientale delle colline che separano il Verbano (Lago Maggiore) dal Cusio (Lago d’Orta), noto come “Vergante” area famosa per la produzione di fiori pregiati come azalee, rododendri e camelie: una tradizione floricola riconosciuta con il marchio "Fiori Tipici del Lago Maggiore”, che ne certifica l’eccellenza qualitativa. Un suggestivo percorso in bici in questa zona è quello del Giro del Vergante da Gignese ad Armeno (41 km): partendo dal paese di Invorio, questa pedalata ad anello si snoda su strade collinari con un susseguirsi di salite e discese, attraversando caratteristici paesi e offrendo viste mozzafiato sui laghi.

Eventi di primavera: tra fioriture e cultura

La primavera porta con sé una serie di appuntamenti imperdibili, capaci di valorizzare il patrimonio naturale e culturale del territorio.

A Cannero Riviera, dal 15 al 23 marzo, la Festa degli Agrumi celebra la tradizione agrumicola del borgo con mostre, esposizioni botaniche e visite a giardini privati. I Giardini Botanici di Villa Taranto, dal 16 marzo, riaprono al pubblico con la spettacolare “Settimana del Tulipano” o “Festa delle Bulbose", evento imperdibile che si terrà da sabato 22 marzo a domenica 20 aprile durante il quale si potrà ammirare la magnifica fioritura policroma di oltre 80.000 bulbi, immergendosi in un percorso suggestivo tra colori e profumi.

La camelia, regina del Lago Maggiore, sarà protagonista della Mostra della Camelia di Verbania il 29 e 30 marzo, che da quasi sessant’anni celebra questo fiore con

un’esposizione di oltre 200 varietà diverse nella splendida cornice della neoclassica Villa Giulia. Oltre alla mostra, si potrà partecipare a visite guidate nei giardini, parchi storici e vivai delle aziende floricole circostanti. Ma non solo Villa Giulia, anzi: anche lungo le passeggiate e nelle piazze di vari comuni del territorio si rende onore a questo gioiello botanico, come ad esempio alla “Festa delle Camelie” di Cannero Riviera (29- 30 marzo) e alla “Mostra della Camelia e dei Fiori di Primavera” a Gozzano (5-6 aprile).

Dal 1° maggio al 31 ottobre, il Festival Musica in Quota porta concerti in alta montagna, creando un connubio perfetto tra musica e natura. Un evento di grande rilievo è l’apertura dei Castelli di Cannero il 1° giugno, con un museo interattivo dedicato alla storia delle fortificazioni borromaiche.

Sport e adrenalina

Ecco i principali eventi della stagione per gli amanti dello sport.

Rosa Ski Raid (16 marzo, Macugnaga). Appuntamento dedicato agli amanti dello sci alpinismo, la Rosa Ski Raid di Macugnaga, competizione inserita nel circuito della Coppa Italia, vedrà sfidarsi domenica 16 marzo quasi 200 atleti delle categorie giovanili e 50 tra senior e master. Il percorso si snoda nel suggestivo anfiteatro del ghiacciaio del Belvedere, sotto la maestosa parete est del Monte Rosa, richiedendo ai partecipanti notevoli abilità tecniche e resistenza.

Lago Maggiore Half Marathon (30 marzo, da Stresa a Verbania). Immersi in paesaggi mozzafiato, la fatica si trasforma in un’esperienza unica: per questo, la Lago Maggiore Half Marathon, competizione che, assieme alla Lago Maggiore Marathon, si è guadagnata il titolo di "gara con il percorso più panoramico d’Italia", attira atleti e appassionati di running da tutto il mondo. La 17ª edizione, in programma il 30 marzo, continua a offrire ai partecipanti un’appassionante sfida vista lago, tra le città di Stresa, Baveno e Verbania, con un percorso scorrevole che permette di godere di viste spettacolari sui panorami lacustri e alpini.

Vibram Trail Mottarone (3 e 4 maggio, partenza da Stresa). Per gli appassionati di trail running, la Vibram Trail Mottarone è un’eccezionale opportunità "con vista" per mettersi alla prova in uno degli scenari più spettacolari della regione. Il monte Mottarone, infatti, situato tra il Lago Maggiore e il Lago d'Orta, è considerato uno dei balconi naturali più belli d'Italia. Con partenza e arrivo da Stresa, sono previste corse per diversi livelli, con lunghezze e dislivelli differenti. La gara regina, di 75 km, è un inno alla resistenza umana e alla natura selvaggia, un’autentica avventura che si propone non solo come una semplice corsa, ma come un invito a scoprire questo angolo di paradiso tra laghi e monti.

Parchi avventura, tra natura e divertimento

Per divertirsi immersi nella natura i parchi avventura in primavera sono perfetti per tutta la famiglia. Ecco i principali. L’Aquadventure Park di Baveno propone percorsi sospesi, paintball, falconeria e acquascivoli con vista sul Lago Maggiore. Il Lago d’Orta Adventure Park "Le Pigne" di Ameno permette di cimentarsi tra ponti tibetani e voli tra gli alberi, oltre a escursioni di nordic walking, in bici e passeggiate a cavallo. Il Praudina Adventure Park in Val Vigezzo e il Mottarone Adventure Park offrono zipline e percorsi adatti a tutte le età. Ad aprile riaprirà Wonderwood, con nuove attrazioni tra cui il Gruffalò Nature Discovery e l’area acquatica AquaMarina. La Lago Maggiore Zipline ad Aurano continuerà a regalare forti emozioni con il suo volo a 120 km/h e celebrerà il suo decimo anniversario con eventi speciali. Da provare in ogni stagione è la discesa panoramica vista lago di Alpyland, la spettacolare pista da bob su rotaia lunga oltre un chilometro in vetta al Mottarone.

Infine, una volta terminata la stagione invernale, le stazioni sciistiche di Domobianca365 a Domodossola e San Domenico Ski a Varzo offriranno nuove esperienze primaverili con parchi avventura e bike park, insieme alle proposte della Piana di Vigezzo e del Mottarone.

Info: www.distrettolaghi.it e www.lagomaggiorexperience.it