Pedalando alla scoperta di Langhe Monferrato e Roero: tour in bici con guide ciclistiche specializzate

Dopo tante giornate di pioggia sembra arrivata finalmente l’estate e si sente la voglia di stare all’aperto. Si sviluppano sempre di più gli itinerari in bicicletta alla scoperta dei territori italiani. Pedalando in Langhe Monferrato e Roero è il progetto di VisitLMR che, fino al 27 ottobre, offre due appuntamenti quotidiani per tour in bici con guide ciclistiche specializzate e bilingue, italiano e inglese con un massimo di 8 persone.

Vari i percorsi, che spaziano dall'enogastronomia alla cultura grazie ad un ricco territorio come quello piemontese.

Tour tra langa e Monferrato

6 luglio Tour di 21 km con un dislivello di 370 metri tra arte e natura, tra i vigneti, alla scoperta di alcuni dei borghi come Neive con la sua Torre dell’Orologio, i portici colorati di Castagnole delle Lanze, e la Cappella affrescata dal noto Tremlett a Coazzolo.

Tour della barbera

8 agosto Itinerario di 17,3 km con un dislivello di 364 metri per appassionati enoturisti. Tra i comuni attraversati Nizza Monferrato, Castelnuovo Calcea, Vinchio. Con l’occasione sarà possibile ammirare anche antichi castelli medioevali, cappelle e chiese barocche che raccontano la storia di antiche famiglie nobiliari.

Tour sulle colline Alfieri

29 settembre Il tour di 18 km si snoda tra i comuni di San Damiano d’Asti, Tigliole e Cisterna d’Asti, zona di produzione del Terre Alfieri DOCG. Le colline negli ultimi anni, tra le più ambite del turismo ecosostenibile, grazie alla presenza di piste ciclabili, percorsi panoramici, tartufaie didattiche e parchi naturalistici.

Tour del romanico e dei castelli del Monferrato

13 luglio – 14 luglio Percorso di 20 km con un dislivello di 280 metri alla scoperta di Piea, Montechiaro d’Asti e Cortanze comuni del Basso Monferrato custodi di preziosi tesori. Lungo l’itinerario, è possibile ammirare pievi romaniche e chiese nascoste nel verde o circondate da vigneti ed altre custodite tra le case di piccoli borghi panoramici.

Tour del Roero di Bra

12 ottobre – 27 ottobre Protagoniste del programma sono la natura e la cultura del Roero. Partendo da Pollenzo all’antica residenza sabauda, oggi sede dell’Università fondata da Slow Food, unica nel suo genere, si passerà per i boschi di Pocapaglia, dove conoscere le Rocche. Il percorso è di 22 km.

Tour alla scoperta del basso Monferrato

5 ottobre – 26 ottobre A cavallo tra la provincia di Asti e Alessandria, questo tour di 18 km conduce alla scoperta di dolci colline punteggiate da borghi, tra i quali spiccano Alfiano Natta, Cardona e Moncalvo. Quest’ultimo detiene il primato di città più piccola d’Italia.

Tour delle rocche del Roero

7 luglio Un’esplorazione di 20 km eni comuni di Canale, Monteu Roero e Montaldo Roero, che porta alla scoperta dei suoi “canyon”, le Rocche, calanchi pittoreschi nati a seguito dell’erosione del vento e delle acque del Tanaro.

Tour della langa del barbaresco

31 agosto Un itinerario di 18 km alla scoperta del territorio in cui viene prodotto il famoso Barbaresco DOCG. Si parte dal borgo che dà il nome all’omonimo vino e si passa per le creste panoramiche di Treiso e le colline di San Rocco Seno d’Elvio.

Tour del Roero e dei suoi borghi

20 ottobre Tour di 15 km per conoscere Guarene, uno dei borghi più belli d’Italia, Castagnito e Castellinaldo d’Alba, borghi di residenze e castelli del Roero; paesi di sommità che accompagnano tutta la linea delle famose Rocche.

Tour della langa del moscato

3 agosto – 24 agosto Pedalata di 21 km alla scoperta della terra di origine del Moscato sulle dolci colline di Canelli, San Marzano Oliveto e Moasca.

Tour della langa del barolo

15 settembre – 13 ottobre Un itinerario di 18 km attraverso le dolci colline dove si produce il pregiato Barolo DOCG, nei borghi di Barolo, Novello e La Morra, tra i vigneti, le cappelle colorate e i borghi arroccati.

Tour tra i castelli delle langhe

14 settembre L’itinerariodi 27 km con partenza da Alba, capitale delle Langhe tocca poi i borghi di Grinzane e Roddi per conoscere antichi castelli, colline e fruttuosi vigneti. Un programma di cultura, arte, natura ed enogastronomia.

Tour della nocciola

20 luglio – 17 agosto – 28 settembre In Valle del Belbo, alla scoperta dei luoghi e delle tradizioni del territorio, patria della nocciola tonda gentile delle Langhe e del pallone elastico giocato alla “pantalera”. Si parte dal paese di Castino, sul crinale tra Belbo e Bormida e punto di passaggio in epoca romana tra Alba e Cortemilia, per raggiungere prima l’appartato comune di Bosia e poi Cravanzana, con il suo castello del casato Del Carretto. Percorso di 16,5 km.

Tour tra i boschi e i vigneti del Monferrato

21 luglio – 11 agosto Il tour di 18 km nei boschi rigogliosi di Rocchetta Tanaro, percorrendo i sentieri tortuosi di Montaldo Scarampi, scoprendo antichi borghi medievali e suggestivi vigneti come quelli di Mombercelli.

Tour della langa del dolcetto

27 e 28 luglio – 21 e 22 settembre Il Dolcetto è il terzo grande vitigno a bacca nera del Piemonte ed ha trovato nelle colline delle Langhe il suo terreno d’elezione. Un’opportunità per scoprire il borgo di Dogliani in un percorso di 19 km.

Tour delle terre dei santi

4 e 10 agosto Questo percorso di 20 km nel Monferrato Astigiano tocca Castelnuovo Don Bosco, Pino d’Asti e Albugnano alcuni dei borghi resi famosi da importati figure religiose. A testimonianza di questo, l’area è ricca di piloni votivi, pievi e chiese. Sosta all’Abbazia di Vezzolano, romanico astigiano.

Tour dell’alta langa

25 agosto – 1° settembre – 6 ottobre Un territorio dominato da fitta vegetazione, ma anche da coltivazioni di importanti vitigni, imponenti noccioleti e ampi pascoli. Partenza da Bossolasco la perla delle Langhe, poi Serravalle Langhe ed infine Cissone. Lunghezza percorso: 22km.

Tour tra alta e bassa langa

7 e 8 settembre – 19 ottobre Un percorso ad anello di 18 km tra antichi castelli, borghi medievali e vigneti. Partenza dal centro storico di Serralunga d’Alba si prosegue per Roddino poi Monforte d’Alba, uno dei borghi più belli d’Italia, per rientrare al punto di partenza.