Pila, un inverno di esperienze oltre lo sci in Valle d’Aosta

La Valle d'Aosta è famosa per le sue maestose montagne, dal Monte Bianco al Cervino , passando per il Monte Rosa e il Gran Paradiso . In questo contesto, Pila si distingue come uno dei comprensori più accessibili, grazie a una comoda cabinovia che collega il centro di Aosta, situato a 580 metri di altitudine, con gli oltre 1.800 metri della stazione sciistica in pochi minuti.

Questa posizione privilegiata offre panorami spettacolari sulle vette più iconiche delle Alpi e consente di combinare il fascino della città, ricca di storia romana, arte e tradizioni gastronomiche, con la magia della montagna. La stagione invernale 2025 a Pila non si limita allo sci: secondo l' Osservatorio Italiano del Turismo Montano, cresce l'interesse per attività autentiche come ciaspolate, trekking e itinerari enogastronomici. Pila si conferma una meta ideale, capace di offrire esperienze per tutte le età con un'attenzione particolare alla sostenibilità.

Ciaspolate nella natura

Gli amanti della natura possono scegliere tra numerosi itinerari per ciaspole, adatti sia ai principianti sia agli esperti. Tra i percorsi più suggestivi, quello verso l' Alpeggio Grivel e il Grimondet, con viste mozzafiato sui Quattromila valdostani. Per chi cerca un tocco di magia, le ciaspolate notturne, con cena o aperitivo in baita.

Divertimento per tutta la famiglia

Il Fun Park , situato nella zona di Chacard , offre diverse attività come bob, slittini e snow tubing, perfetti per fare le prime esperienze sulla neve in sicurezza. Per i più piccoli , c'è anche un'area con giochi gonfiabili, tappeti elastici e cavalcioni dalle forme più divertenti. Un'altra esperienza unica è quella di cenare in rifugio trasportati dal “gatto delle nevi”, un momento speciale per grandi e piccini.

Freestyle all'Areaeffe Snowpark

Per gli appassionati di freestyle, l' Areaeffe Snowpark a 2.200 metri offre linee adatte a tutti i livelli, dai principianti agli esperti, in uno scenario alpino di rara bellezza.

Un viaggio enogastronomico

Dopo una giornata sulle piste, immersi nella natura, è il momento di deliziare il palato con i sapori tipici della tradizione valdostana . Nei ristoranti e nelle baite di Pila, si possono assaporare piatti preparati con ingredienti locali, come la polenta concia , la Seupa a la valpellinentze, zuppe gustose, selvaggina e la mocetta , carne di cervo essiccata. Imperdibile è la degustazione dei prodotti DOP della Valle d'Aosta, tra cui la Fontina e il Fromadzo, accompagnati dai rinomati vini rossi come il Fumin e il Torrette. Non mancano poi i salumi, che vantano una lunga tradizione, come il Jambon de Bosses e il Lardo d'Arnad.

Aosta: la Roma delle Alpi

Pila dista solo 18 minuti di telecabina da Aosta, città ricca di storia e cultura, dove si possono ammirare il Teatro Romano, l'Arco di Augusto, la Cattedrale e l' area megalitica di Saint-Martin de Corléans. Durante la stagione invernale, le visite guidate partiranno da Pila per esplorare le mura romane, la Porta Praetoria e il Complesso della Collegiata dei Santi Pietro e Orso , con il supporto dell'associazione culturale Mirabilia ETS. Al termine del tour, una degustazione di prodotti tipici in centro offrirà un assaggio delle specialità valdostane. Prenotazioni: [email protected], +39 329 544 4625.

Eventi speciali a Pila

I Light Pila : solidarietà e divertimento sulla neve. Le piste di Pila il 15 febbraio 2025 si illuminano di rosa per l'undicesima edizione di I Light Pila, la fiaccolata solidale aperta a tutti, un'occasione unica per divertirsi e fare del bene in uno degli scenari più spettacolari delle Alpi. Il ricavato delle iscrizioni sarà interamente devoluto alla Susan G. Komen Italia , associazione che dal 2000 è impegnata nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Armati di torcia LED rosa, adulti e bambini scenderanno lungo le piste creando un suggestivo fiume di luce che culminerà al villaggio, dove la festa proseguirà con aperitivo, musica e intrattenimenti. Alle ore 20.00 circa, la fiaccolata si concluderà con la consegna simbolica del ricavato. Prima della fiaccolata, le baite i bar di Pila accoglieranno i partecipanti con musica, tè caldo e vin brulé fino alla partenza della fiaccolata prevista tra le 18:30 e le 19:00. Musica anche in baita : al Lo Baoutson saranno proposte hit degli anni '60/'70/'80, alla Chatelaine musica elettronica e house, alla Société Anonime de Consommation musica italiana degli anni '80/'90, all' Hermitage musica commerciale, e alla Buvette Grimod, situata a monte della funivia Gorraz-Grand Grimod, musica rock.

Fiaccolata di Carnevale. Pila celebra il Carnevale l' 8 marzo con la tradizionale Fiaccolata in maschera , un evento suggestivo organizzato con i maestri di sci e Pila Spa. Il ritrovo è fissato alle 17 alla baita Hermitage, con partenza alle 18 per creare uno spettacolo di luci e colori sulle piste innevate. Un'esperienza unica nel cuore delle montagne della Valle d'Aosta.

La Couis 1: un panorama oltre i 4000 m