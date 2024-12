Brownie gianduia, noci, nocciole e mango

La pastry chef Ludovica Dellaria del ristorante Serrae Villa Fiesole, una stella Michelin, ha pensato ad un dessert esclusivo, raffinato e gustoso. Un dolce che combina tradizione e innovazione, ingredienti di qualità e preparazione meticolosa. Pensato per emozionare i palati più raffinati è anche un viaggio tra sapori e consistenze: dalla morbidezza del brownie alle nocciole, passando per la cremosità del cremoso alla nocciola, fino alla freschezza esotica del sorbetto al mango.

Il brownie alle nocciole ha una texture soffice e un cuore ricco di sapore, mentre il cremoso alla nocciola, preparato con una crema inglese delicata e arricchito da una pasta di nocciola finissima, dona profondità e armonia al dessert. Infine, il sorbetto al mango, realizzato con mango fresco, zucchero e una nota agrumata di lime, aggiunge un tocco di freschezza che sorprende e completa il piatto. Ad accompagnare la presentazione, lamponi freschi e cubetti di mango, per un tocco di colore e un equilibrio di sapori che catturano l’essenza del Natale, rendendolo un momento speciale da condividere con chi si ama.

Può essere servito al termine di ogni pranzo o cena natalizia perchè questo desserto è un invito a riscoprire il piacere della convivialità e del gusto, in linea con l’atmosfera accogliente e raffinata del Serrae Villa Fiesole, il boutique hotel 4* sulle colline toscane a due passi da Firenze,

Ingredienti (10 persone)

Per il brownies alle nocciole

150 g di burro morbido

100 g di cioccolato fondente fuso

120 g di uova

120 g di zucchero semolato

75 g di farina 00

100 g di noci

Procedimento

Emulsionare burro e cioccolato fuso. Montare uova e zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungere l’emulsione di burro e cioccolato, incorporare la farina e infine le noci. Cuocere in forno a 170°C per 20 minuti.

Per il cremoso alla nocciola

40 g di tuorlo

20 g di zucchero

100 g di latte

100 g di panna

120 g di cioccolato al latte

13 g di pasta di nocciola

1 foglio di gelatina (ammorbidito in acqua fredda)

Procedimento

Preparare una crema inglese con tuorlo, zucchero, latte e panna portandola a 82°C. Versare il composto sul cioccolato e la pasta di nocciola, emulsionare, poi aggiungere la gelatina. Far riposare in frigorifero per una notte.

Per il sorbetto al mango

250 g di purea di mango

60 g di zucchero

50 g di acqua

Succo e scorza di un lime

Procedimento

Preparare uno sciroppo con acqua e zucchero, poi aggiungere la purea di mango e il lime. Emulsionare e congelare per una notte.

Presentazione

Comporre il piatto con il brownies come base, spuntoni di cremoso alla nocciola, lamponi freschi, cubetti di mango e accanto una quenelle di sorbetto al mango.