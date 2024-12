Tiramisù natalizio con cannella, mandorle e arance

Le imminenti festività natalizie sono motivo di grande creatività per i pastry chef. Il tiramisù al profumi di cannella, mandorle e arancia è interpretato da Antonio Dell’Oro, Pastry Chef Coordinator della Pasticceria Marchesi 1824 di Milano.

Un dolce classico con crema mascarpone, caffè e la fragranza dei savoiardi di montagna forno Bonomi in armonia con i tre ingredienti cardine che richiamano i profumi del Natale come cannella, mandorla e arance. Per la decorazione, una corona realizzata da un sottile strato di cioccolato rosso Natale che circonda il tiramisù, Antonio dell'Oro ha macinato e impastato parte dei savoiardi per la composizione del dolce, biscotti a forma di alberelli e renne, ricreando così un paesaggio innevato con la ghiaccia reale. Ecco la ricetta per realizzarlo a casa.

Ingredienti

Per la crema

200 g zucchero

100 g tuorlo d’uovo

50 g acqua

10 g colla di pesce

50 g di acqua per la gelatina

500 g mascarpone

500 g panna fresca

2 g cannella in polvere

10 g liquore Amaretto Disaronno

Per la bagna

g 70 acqua

g 50 zucchero

g 150 caffè espresso

2 zeste a fetta arancio

g 10 liquore Amaretto Disaronno

Per fascia girotorta e scatole regalo

g 300 cioccolato bianco

g 3 colorante rosso liposolubile

Per biscottini decorativi renne e alberelli

g 400 Savoiardi Forno Bonomi

g 150 burro

g 200 albume

g 4 cannella

Ghiaccia reale per effetto Neve

g 50 albume

g 250 zucchero a velo

g 2 succo limone

Preparazione

In un anello in acciaio da 20 cm di diametro formare il primo strato di savoiardi passati leggermente nella bagna e ricoprire con la crema al mascarpone; ripetere l’operazione bagnando di più i savoiardi e ricoprire con un altro strato di crema al mascarpone. Lasciare riposare in frigo per un’ora e procedere poi con la decorazione. Rimuovere l’anello in acciaio dalla torta, spolverare la superficie con la cannella e adagiare sul girotorta la fascia rossa di cioccolato, completare decorando a piacere la superficie con i biscotti e le scatole regalo. Arricchire il tutto con l’effetto neve della ghiaccia reale, qualche foglia d’oro edibile, cannella in stecche e arancia a piacere.