Starbucks lancia il Panettone Toffee Twist

Per celebrare al meglio il Natale, Starbucks Italia lancia il Panettone Toffee Twist, realizzato in collaborazione con la pasticceria artigianale Italo Vezzoli.

Ideato in esclusiva per Starbucks da Italo Vezzoli nel suo laboratorio in provincia di Bergamo, è un prodotto di eccellenza dall’impasto soffice e delicato, senza conservanti, lievitato naturalmente e impreziosito da un irresistibile mix di cioccolato al caramello e cioccolato fondente. Questa edizione speciale del panettone è stata sviluppata in coerenza con le bevande della campagna natalizia Starbucks, come il Toffee Nut Latte e il Caramel Waffle latte. A completare la creazione, una copertura di cioccolato al latte arricchita da un’esplosione di croccantezza, conferita dalle arachidi sabbiate e caramellate.

Lo stile di Starbucks abbraccia così il meglio della tradizione e dell’innovazione dolciaria Made in Italy. Il tutto confezionato in un elegante scrigno di carta riciclata color magenta, per custodire al meglio la fragranza del panettone e i suoi profumi, preservandone le proprietà organolettiche e di sofficità.

Il Panettone Toffee Twist da 1 kg è disponibile in tutti gli store Starbucks in Italia, al prezzo di 44 euro.