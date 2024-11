Quali sono i biscotti preferiti dai magici aiutanti di Babbo Natale, in questi indaffaratissimi giorni dell’Avvento che precedono i Natale? Ce lo confida Alice Agnelli con la sua ricetta per preparare I biscotti degli Elfi.

Ingredienti (20-25 biscotti)

500 g di farina 00

300 g di burro da panna centrifugata

4 tuorli

200 g di zucchero a velo

1 stecca di vaniglia

Un pizzico di sale

1 cucchiaino di succo ai frutti di bosco mandorle caramellate al miele

Preparazione

Mettete nella ciotola della planetaria con il gancio a foglia la farina setacciata e il burro a pezzetti, freddo di frigorifero. Amalgamate gli ingredienti a velocità 1 fino a quando l'impasto non sarà sabbiato.

Aggiungete i tuorli precedentemente sbattuti con una forchetta, lo zucchero a velo, la vaniglia, il succo e il sale, quindi azionate a velocità 2. Quando l'impasto si stacca dalla ciotola e si attacca al gancio, toglietelo, formate un panetto rettangolare (non una palla, altrimenti non si raffredderà all'interno) copritelo con pellicola per alimenti e lasciatelo in frigorifero per almeno mezz'ora, fino a un massimo di 6-8 ore.

A questo punto stendete la frolla e tagliatela con gli stampi che più amate: i miei sono a forma di elfo. Mettete al centro di ogni biscotto una mandorla caramellata e chiudete le braccia. Cuocete nel forno preriscaldato per 10-15 minuti a 160 °C.

I biscotti degli Elfi

La ricetta fa parte di Piccole storie di felice Natale, strenna natalizia della creator Alice Agnelli, che racconta attraverso 24 storie dell’Avvento e 24 ricette i sentimenti e le emozioni che avvolgono i cuori durante l’attesa del Natale: è un invito a confidare nel potere terapeutico dello spirito natalizio. Credere a Babbo Natale significa credere nel potere di fare del bene, del donare senza aspettarsi nulla in cambio, nella poesia che un abbraccio può regalare.

Piccole storie di felice Natale

Piccole Storie di Felice Natale

Alice Agnelli in queste 160 pagine, con le splendide illustrazioni di Alice Pasinetti (collana Le storie più belle, ed. Gribaudo; 16,90 euro) invita a tenere vivo lo spirito natalizio ogni giorno dell’anno nella vita quotidiana: avendo un pensiero carino per chi si ama, trattando gli altri con gentilezza, ma anche noi stessi, cucinando comfort food, apprezzando la bellezza delle piccole cose, credendo nel lieto fine… E a lieto fine sono queste 24 favole di Natale, che parlano di elfi, di renne, di biscotti appena sfornati, ma anche di famiglie o persone in difficoltà che trovano aiuto.

Alice Agnelli: chi è

Alice Agnelli autrice di Piccole storie di felice Natale e della ricetta dei Biscotti degli Elfi

Milanese, mamma di Luce, Baku e Brie, imprenditrice digitale e scrittrice. Attraverso la scrittura delle sue ricette vegetariane, dei suoi racconti di viaggi, e le proposte del suo store online, Alice vuole condividere una filosofia del possibile, in cui i sogni non devono restare nel cassetto ma rendere quotidianità ogni passione, trasformando l’ostacolo in un nuovo traguardo. Con il suo secondo libro per l’infanzia, Alice (che potete trovare su instagram @agipsyinthekitchen) parla ai bambini di accoglienza, gentilezza e dell’importanza di credere e praticare lo “spirito del Natale” ogni giorno. “L’attesa stessa del Natale che per me, mia figlia e i miei cani comincia subito dopo Ferragosto è ciò che mi fa credere che il mondo sia pieno di magia, e che anche quando sembra che l’oscurità pervada ogni angolo del mio sentire in realtà c’è una luce, un piccolo campanello che risuona in lontananza e che risveglia in me quell’energia natalizia che ti trasforma un po’ in elfo. Il Natale risveglia in me la speranza di ciò che sarà; il calore, l’affetto, le risate che spero di intravedere in quel futuro che sto cercando con fatica di costruire ogni giorno per la mia minuscola famigliola” –scrive tra l’altro l’autrice nella presentazione.

Alice Pasinetti, chi è

Innamorata della montagna, cerca sempre di portare la natura nelle sue illustrazioni. Alice (@littlepinealice) realizza oggetti illustrati, collezioni di stationary, tessuti, poster per il suo store online. Ha illustrato l’albo Foxy e il rifugio per un piccolo editore e fa parte di un progetto tutto al femminile intitolato Il Girotondo delle stagioni.