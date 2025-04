Casarecce al pesto di limoni con tartare di gambero: le isole Eolie nel piatto

Le Eolie in un piatto nuovo, ma con solide radici nella tradizione, a partire dall’elemento chiave: il limone. Al ristorante Filippino i discendenti Antonio e Lucio Bernardi, ed oggi Antonio Jr. portano avanti la gestione familiare con lo scopo di far conoscere Lipari non solo per l’incomparabile bellezza della natura ma anche

per la sua cucina proponendo sempre piatti nuovi frutto di un’accurata ricerca delle materie prime locali. La sua filosofia gastronomica è un continuo perfezionamento della tecnica culinaria coniugando le nuove tendenze con la fantasia e la semplicità che distinguono e definiscono “i sapori di una volta”.

La Specialità del Buon Ricordo, firmata dallo chef Boulbaba Chaafi sono le Casarecce al pesto di limoni con tartare di gambero

Ingredienti (4 persone)

300 g di casarecce

300 g di buccia di limone non trattati (solo la parte gialla)

200 g di gambero fresco

30 g di mandorle pelate

30 g di pinoli

70 ml di succo di limone

10 ml di olio extravergine di oliva

1/2 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di crema di Parmigiano

3 foglie di basilico

3 foglie di menta

sale q.b.

pepe bianco q.b.

Procedimento

Pelare i limoni, prendendo solo la parte gialla della buccia, facendo attenzione nel togliere la parte bianca. In un mixer da cucina tritare pinoli, mandorle, aglio, basilico, menta. Aggiungere la buccia di limone e tritare nuovamente fino a rendere il tutto cremoso, aggiungendo il succo poco alla volta. Aggiungere sale e pepe q.b..

Cuocere la pasta lasciandola indietro di cottura così da poterla poi mantecare in padella con il pesto, aggiungendo un cucchiaio di crema di Parmigiano. Servire aggiungendo una tartare di gambero ed un po’ di olio evo.