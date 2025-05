Borgarello celebra le Vie dei Casari: un weekend dedicato ai formaggi alpini d’eccellenza

Le Vie dei Casari accompagnerà appassionati, operatori del settore e semplici curiosi in un itinerario esperienziale alla scoperta delle eccellenze casearie alpine.

Dal 10 all’11 maggio 2025, a Villa Mezzabarba di Borgarello (Pavia), la manifestazione prevede un programma ricco di incontri, laboratori e degustazioni per guidare il pubblico nell’approfondimento del valore umano, culturale e ambientale racchiuso in ogni forma di formaggio di montagna. L'iniziativa vuole sottolineare il ruolo essenziale della produzione casearia montana come presidio di biodiversità e testimonianza di pratiche sostenibili attente al benessere animale. L’evento intende raccontare l’autenticità della montagna attraverso il latte, il sapere artigiano dei casari e una tradizione viva, capace di guardare con fiducia al futuro. In questo contesto, Onaf, Organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi, è partner tecnico della manifestazione, contribuendo a valorizzare l’impegno quotidiano dei produttori di montagna nel segno della sostenibilità e della qualità.

Degustazioni guidate e libere

Formaggio di montagna, lungo le vie dei casari

Grazie alla collaborazione con Onaf, infatti, i partecipanti avranno l'opportunità di avvicinarsi al mondo dell'assaggio guidato e alla conoscenza sensoriale, riscoprendo un patrimonio alimentare spesso poco visibile ma profondamente radicato nel territorio. Sarà inoltre possibile accedere a una degustazione libera di settanta formaggi selezionati da Onaf, accompagnata da una narrazione audio fruibile tramite QR-code.

Il docufilm ‘Il sistema latte’

Alex Agethle, del caseificio Englhorn Schleis Clusio, è protagonista di un documentario sulla vita dei casari

Il calendario prevede incontri con esperti per approfondire i temi legati all’agricoltura di montagna, alla tutela del paesaggio e alla sostenibilità. Tra i momenti più attesi, la proiezione del docufilm "Il sistema latte" alla presenza del regista Andreas Pircher e del casaro Alexander Agethle, protagonista della pellicola. Non mancheranno gli assaggi di vini, birre artigianali e sake curati da professionisti del settore e i laboratori di degustazione dedicati agli abbinamenti, a partecipazione gratuita per i visitatori muniti di biglietto. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo [email protected] entro e non oltre giovedì 8 maggio 2025.

Onaf, cos’è

Capre che producono latte in montagna

Onaf è attiva con 44 delegazioni in tutta Italia, conta oltre 3.500 associati e promuove corsi di formazione da 35 anni. Nel 2023 ha conferito il titolo di Città del formaggio a 43 comuni, ai quali si sono aggiunte altre otto località nel 2024, mentre 44 esercizi commerciali italiani ospitano oggi un punto di riferimento firmato Onaf. “Essere partner tecnico di un'iniziativa come 'Le Vie dei Casari' – dichiara Pietro Carlo Adami, presidente di Onaf – è motivo di grande soddisfazione. L’evento valorizza il dinamismo dei casari di montagna, custodi di tradizioni millenarie, ma capaci di guardare al futuro con consapevolezza ambientale e innovazione. Siamo particolarmente orgogliosi del contributo della nostra Delegazione di Onaf Milano, che, con passione e competenza, ha saputo mettersi a disposizione per promuovere l’arte dell’assaggio e far conoscere il valore straordinario del formaggio di montagna e la cultura che lo sostiene”.