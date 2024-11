Panettone Awards 2024: premiati i migliori pasticcieri per il dolce simbolo del Natale

Il panettone non può mancare sulle tavole degli italiani, protagonista indiscusso delle festività natalizie italiane. Nato ufficialmente a Milano nel 1919 grazie ad Angelo Motta ha in realtà origini antiche come pane grosso, fatto con le uvette, da donare il 25 dicembre. Nel tempo, dopo le tanti varianti industriali, questo dolce si è trasformato da simbolo di convivialità a terreno di sperimentazione per pasticceri che, senza tradire le radici, hanno introdotto nuove varianti e tecniche.

Dopo una semifinale a Roma ad ottobre, il 22 novembre 2024 a Gallarate (Varese) presso l’Irca Academy si è tenuta la finale dei Panettone Awards 2024, evento che celebra l’eccellenza tra i pasticcieri. La giuria, guidata dal Maestro Davide Malizia, ha decretato i vincitori tra centinaia di partecipanti a questa competizione di altissimo livello.

Tutti i partecipanti alla finale del Panettone awards 2024

Ad aggiudicarsi il primo posto assoluto è stato Pasquale Iannelli della Pasticceria Don Nino di Roma, che si è distinto anche nella categoria del Miglior panettone classico. Il secondo posto è andato ad Annibale Memmolo, della Pasticceria Memmolo di Mirabella Eclano, vincitore anche nella categoria del Miglior panettone al cioccolato. Terzo posto assoluto per Roberto Catelli della Pasticceria Caesar dell’Aquila.

Tra i 10 pasticcieri finalisti che hanno incantato la giuria con le loro creazioni di alta pasticceria, oltre ai tre vincitori Iannelli, Memmolo e Catelli, si sono distinti anche Luigi Barbagallo di Squisito Barbagallo (San Mango d’Aquino, CZ), Gianluigi Caccioppoli del Panificio Il Buongustaio (Sant’Antonio Abate, SA), Andrea Giannone del Panificio Andrea Giannone (Scicli, RG), Federica Greco del Dolce Millennio (San Giovanni in Fiore, CZ), Giovanni Macaluso di Sipa srl (Roma, RM), Roberto Moreschi, Roberto Pastry & Bakery (Chiavenna, SO), Gian Paolo Porrino Arte del Dolce (Corbetta, MI).

La competizione è stata valutata da una giuria tecnica composta da figure di spicco nel panorama internazionale della pasticceria, tra cui Thierry Bamas (M.O.F. Pâtissier), Salvatore De Riso (Presidente AMPI), e Vincent Guerlais (Presidente del Relais Dessert). L’obiettivo, come sottolineato da Marco Scarozza, Business Development Director di Fruit Italy, è quello di garantire una valutazione imparziale e promuovere un confronto costruttivo tra i partecipanti, elevando gli standard del settore.

Un momento particolarmente significativo della giornata è stato dedicato agli studenti dell’Istituto Alberghiero Falcone di Gallarate, che hanno presentato le loro creazioni fuori concorso. Formati dall’Irca Academy, questi giovani aspiranti pasticceri hanno ricevuto preziosi consigli dalla giuria, confermando l’importanza di sostenere le nuove generazioni.