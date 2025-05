Valdo, bollicine al top. Il prosecco di qualità conquista i mercati

di Michele MezzanzanicaUna storia antica, che affonda le radici nell’Ottocento, quando Albano Bolla decise di produrre Prosecco per la sua locanda di Soave. Fu allora, nel 1883, che cominciò a germogliare il seme di quella che sarebbe diventata la Valdo, uno dei nomi più riconosciuti e riconoscibili del mare magnum Prosecco, proprietà della famiglia Bolla da tre generazioni. Oggi, sotto la direzione di Pierluigi Bolla, Vado è una realtà da 19 milioni di bottiglie l’anno e 72 milioni di euro di fatturato, con una rete 70 viticoltori-conferitori.

"Nonostante la complessità dei diversi scenari mondiali, su cui preferiamo essere cauti e mantenere una visione lucida e prospettica, i risultati del 2024 sono stati soddisfacenti – commenta Pierluigi Bolla, presidente e amministratore delegato – con una crescita costante. In Italia, che rappresenta metà del nostro fatturato, abbiamo registrato un incremento del 3% mentre all’estero abbiamo segnato una crescita del 2%. Quindi, continuiamo a guardare al futuro con ottimismo cercando di aumentare la nostra competitività, evidenziando i nostri valori distintivi, guardando con curiosità le evoluzioni degli stili di consumo e dei mercati e rinforzando il capitale umano aziendale".

L’azienda vanta il Prosecco Docg più venduto in Italia e nel Mondo, il Valdo Marca Oro Valdobbiadene Superiore Docg Extra Dry, prodotto iconico con la sua inconfondibile etichetta gialla. Un entry level dall’ottimo rapporto qualità-prezzo, un prodotto adatto a tutti grazie alla sua capacità di interpretare in chiave contemporanea lo storico Prosecco di Valdobbiadene. Ma Valdo è anche sinonimo di alta qualità, con la linea Prestigio che vanta una gamma di prodotti più raffinati tra Cuvée, millesimati e Rive, oltre ovviamente al Cartizze, la collina che rappresenta la punta d’eccellenza nella piramide qualitativa della Glera.

Sempre attenta agli sviluppi del mercato, la famiglia Bolla si è mossa in diverse direzioni, producendo ad esempio Prosecco Rosè e Metodo Classico, ma anche sviluppando una partnership con la cantina friulana I Magredi, che ha permesso sia di ampliare la produzione di Prosecco Doc sfruttando l’allargamento al Friuli della denominazione, sia di diversificare l’offerta inserendo ad esempio uno spumante a base Ribolla Gialla.

E proprio dalle tenute I Magredi arriva Mizar, Prosecco Doc millesimato che è una delle due novità 2025 di Valdo, Spumante 100% Glera con affinamento di 12 mesi in autoclave, deve il nome alla stella dell’Orsa Maggiore che nelle notti limpide illumina il particolare vigneto circolare I Magredi.

L’altra new entry in casa Valdo è Aquarius Rosé, spumante che completa la linea Aquarius avviata l’anno scorso con il Blanc de Blancs. Questa nuova cuvée è un blend di Glera e Nerello Mascalese, tipico vitigno siciliano dal profilo fresco e complesso, caratterizzato da profumi fruttati. La bottiglia si distingue per la particolare illustrazione, con serigrafia in rilievo, ispirata al mondo marino e firmata dalla designer americana Ceci Johnson.