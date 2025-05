Asparagi Mimosa, la ricetta che celebra la primavera

di Primaverile, proprio come l'ingrediente principale, gli asparagi. Delicato nei colori e sorprendente nelle consistenze. E' il piatto Asparagi Mimosa dello chef Gabriele Corrias del ristorante Antica Casina di Caccia, situato nella storica tenuta toscana Villa di Piazzano 5*L, membro di Small Luxury Hotels of the World.

Un tempo casina di caccia del Cardinale Silvio Passerini, amico personale di Papa Leone X della famiglia Medici, la villa racconta oltre 500 anni di storia attraverso le sue architetture originarie, gli affreschi e i materiali nobili preservati con cura. Il ristorante guidato dallo chef Corrias, propone una cucina che fonde la tradizione toscana con influenze sarde, utilizzando ingredienti locali e naturali in un’ottica sostenibile. Questa ricetta dello chef Corrias racconta il territorio in cui si trova, quello delle colline ai confini tra Umbria e Toscana.

Villa di Piazzano

Un antipasto che reinterpreta la freschezza della primavera in chiave contemporanea, fondendo croccantezza, cremosità e un tocco floreale in un perfetto equilibrio di gusto e raffinatezza. Il piatto si caratterizza per la sua estetica e il sapore fine, pensato dallo chef per emozionare. Questa creazione celebra la stagione primaverile valorizzando ingredienti genuini e di prossimità. La filosofia del ristorante infatti si fonda sull’utilizzo di prodotti a Km0, provenienti dall'orto biologico della villa e da selezionati fornitori locali, a garanzia di sostenibilità, autenticità e benessere

La ricetta prevede asparagi avvolti in croccante pasta kataifi, adagiati su una vellutata crema a base di asparagi e spinaci freschi, impreziositi da una soffice pioggia di uovo sodo grattugiato, che richiama simbolicamente la mimosa, fiore-simbolo della femminilità. A completare la composizione, lamelle di tartufo estivo e fiori edibili, anch'essi provenienti dal territorio circostante, che donano eleganza visiva e profumi inconfondibili, in perfetta sintonia con la filosofia della cucina di Villa di Piazzano.

Ingredienti (2 persone)

3 asparagi grandi sbollentati

1 uovo sodo

50 g di pasta kataifi (o pasta fillo finemente tagliata)

Olio di semi per friggere

Tartufo estivo (facoltativo)

Fiori e germogli commestibili (facoltativi)

Per la crema di asparagi

200 g di asparagi

30 g di spinaci freschi

20 ml di olio d'oliva

100 ml di brodo vegetale

Sale, pepe, foglie di maggiorana

Un filo di olio al tartufo (facoltativo)

Per la pastella

1 uovo intero

1 cucchiaio di miele

120 g di farina 00

1 cucchiaio di zucchero

Un pizzico di sale

½ cucchiaino di bicarbonato

50 ml di acqua

Per l’agrodolce alla camomilla (opzionale)

100 g di zucchero

260 ml di aceto di mele

40 ml di aceto bianco

200 ml di acqua

45 g di maizena

40 g di fiori di camomilla secchi (o 2 bustine)

Procedimento

Preparare la crema di asparagi, da arricchire con spinaci freschi e foglie di maggiorana. Sbollentare gli asparagi, quindi avvolgerli nella croccante pasta kataifi, dopo averli passati in una pastella delicata al miele. Friggere fino a ottenere una doratura perfetta e una consistenza croccante. Grattugiare finemente l’uovo sodo e distribuire sopra gli asparagi per creare l’effetto “mimosa”. Completare il piatto, a piacere, con qualche goccia di agrodolce alla camomilla e lamelle di tartufo estivo per un’esperienza aromatica ancora più avvolgente.