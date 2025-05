“La celiachia non è un limite ma un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo. Mi ha aperto un mondo a me prima sconosciuto. Mi ha fatto conoscere tante persone, nuovi amici, nuove realtà e soprattutto nuovi sapori”.

Parola di Virginia Pizza, che convive con la celiachia da oltre 25 anni. Quella che inizialmente è stata una sfida personale si è trasformata per lei in una vera e propria passione per la cucina senza glutine. Con il blog Celiachia con Gusto condivide ricette, consigli di viaggio e soluzioni pratiche per dimostrare che mangiare gluten free può essere anche creativo e appagante. Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi eventi dedicati all’alimentazione senza glutine e collaborato con diverse aziende del settore. Ma, soprattutto, ha partecipato in qualità di giudice, nella categoria senza glutine, in competizioni gastronomiche di rilievo internazionale, come il Campionato Mondiale della Pizza e il Campionato mondiale pizza Doc. Ecco allora, in occasione della settimana di sensibilizzazione sul tema della Celiachia dal 10 al 18 maggio 2025 e della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra ogni anno il 16 maggio, la ricetta di Virginia della focaccia gluten free con pomodorini e olive “bella, saporita e condita con pomodorini, olive nere, olio extravergine di oliva e tanto origano. Soffice, morbida perfetta per ogni momento della giornata. Alta e morbida all’interno e croccante all’esterno. Semplicissima da preparare” – assicura la blogger.

Virginia Pizza, blogger di Celiachia con gusto

Focaccia pomodorini e olive senza glutine

Ingredienti

250 gr. farina per pane senza glutine

220 ml acqua tiepida

5 gr. lievito di birra disidrato o fresco

2 cucchiai olio extravergine di oliva

1 cucchiaino di sale

Per condire: pomodorini, olive nere, origano e olio evo

Procedimento: