Anche i turisti vanno presi per la gola. Nasce così la nuova campagna di Nutella, realizzata di concerto tra l’industria Ferrero ed Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, il cui scopo è promuovere e commercializzare i servizi turistici, culturali ed enogastronomici italiani in patria e all’estero, che abbina l’iconica crema spalmabile a base di nocciole, celebre in tutto il mondo, alle immagini dell’Italia più bella.

Nutella, che è un marchio registrato, celebra dunque l’unicità del nostro Paese, già in vendita da fine aprile 2025. Come una sorta di ‘Intervallo’, usato in tv dagli anni ‘70 per promuovere borghi grandi e piccoli d’Italia, questi nuovi vasetti ‘da collezione’ nascono con l’obiettivo di valorizzare le bellezze d’Italia, dai borghi alle montagne, dalle isole alle città, dalle acque cristalline ai paesaggi variopinti: ogni ‘contenitore’ è uno scorcio d’Italia all’alba, scelto nel momento ideale in cui sorge il sole, ci si appresta ad affrontare la giornata, magari con la celebre crema spalmabile.

Nutella, le 20+1 regioni e i pani tipici

La Nutella Buongiorno dell'Emilia Romagna

Per l’occasione Nutella ha diffuso le immagini complete da cui è stato ricavato lo scorcio che avvolge il vasetto (nella foto di apertura il contenitore di vetro è sovrapposto alle fotografie), ma ha anche realizzato un vero e proprio servizio fotografico in cui ogni vasetto è fotografato su una tavola e spalmato sul pane tipico della regione italiana che rappresenta, richiamando così le molte sfumature gastronomiche dal nord a sud del BelPaese, con la sua grande varietà di pani. I vasetti sono 21, uno per ciascuna regione italiana, ma con Alto Adige e Trentino ‘separati’, il primo con l’Alpe di Siusi, il secondo il Lago San Pellegrino.

Sul retro di ogni vasetto un QR code consente di accedere a una pagina internet dedicata, con informazioni e curiosità per approfondire la conoscenza delle località italiane protagoniste della campagna.

Nutella Buongiorno e la Toscana, col suo tipico pane casereccio

Ecco l’elenco delle località italiane raffigurate nella limited edition Nutella Buongiorno, nella campagna promossa da Ferrero insieme ad Enit spa.

I luoghi rappresentati dai vasetti sono:

1. Abruzzo: Costa dei Trabocchi

2. Alto Adige: Alpe di Siusi

3. Basilicata: Castelmezzano

4. Calabria: Capo Colonna

5. Campania: Castello Aragonese d’Ischia

6. Emilia-Romagna: Lido di Spina

7. Friuli Venezia Giulia: Lago Inferiore di Fusine

8. Lazio: Tempio di Giove Anxur di Terracina

9. Liguria: Riomaggiore

10. Lombardia: Varenna

11. Marche: Urbino

12. Molise: Termoli

13. Piemonte: Risaie di Novara

14. Puglia: Punta Palascìa

15. Sardegna: Tavolara

16. Sicilia: Ragusa

17. Toscana: San Gusmè

18. Trentino: Lago San Pellegrino

19. Umbria: Piani di Castelluccio

20. Valle d’Aosta: Parco Nazionale Gran Paradiso

21. Veneto: Cinque Torri