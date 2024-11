Panettone al pomodoro. La nuova frontiera del dolce natalizio secondo Francesco Ferretti

Il Natale e il periodo delle feste quest’anno si tingono ancora più di rosso: non solo nelle decorazioni, ma anche a tavola.

L’hotel La Roqqa di Porto Ercole lancia una proposta innovativa che unisce due prodotti tradizionali amatissimi: il Panettone e i pomodoro. Questo matrimonio dà vita al Panettone al Pomodoro: un’esclusiva limited edition ideata da Francesco Ferretti. Lo chef ha trasformato il classico dolce natalizio attraverso una reinterpretazione mediterranea, richiamando i sapori dell’estate in un periodo invernale. Ferretti, chef di riferimento per tutta la proposta gastronomica del rinomato ristorante Scirocco, propone una combinazione inusuale, con il pomodoro candito come protagonista, bilanciato dalle intense note fruttate del cioccolato al lampone.

Come nasce il Panettone al pomodoro

La passione dello chef per il pomodoro è ben nota, consolidata in piatti iconici come lo ‘Spaghetto Otto Pomodori’, che celebra la versatilità di questo ingrediente attraverso otto varietà trattate secondo tecniche che esaltano le caratteristiche stagionali. Nel Panettone al pomodoro, questa stessa cura si ritrova con l’impiego di pomodori canditi provenienti dall’Orto Giusto, una cooperativa sociale di Orbetello che coinvolge giovani con disabilità nella coltivazione biologica, favorendone l'inclusione lavorativa. La collaborazione tra La Roqqa e la cooperativa si estende anche alla fornitura di materie prime per gli eventi organizzati dall'hotel, consolidando il legame con il territorio.

Il Panettone al Pomodoro La Roqqa, realizzato artigianalmente nelle cucine dell’hotel, è disponibile a €45 al kg e può essere ordinato attraverso il sito dell’hotel o contattando direttamente il ristorante Scirocco via email. ([email protected])