Il dolce di Natale di Antonino Cannavacciuolo: tronchetto con agrumi, Grand Marnier e cioccolato

Un dolce ideale per le festività, il tronchetto natalizio firmato da Antonino Cannavacciuolo, realizzato con agrumi, Grand Marnier e cioccolato, rendendolo bilanciato nei sapori e nelle consistenze.

Originalità ed estro caratterizzano le novità natalizie proposte dal laboratorio di pasticceria di Antonio Cannavacciuolo, chef tre stelle Michelin, dai classici rivisitati a inediti abbinamenti di gusto, dal panettone senza canditi e uvetta alla Stella di Natale vegana.

Ecco la ricetta del tronchetto natalizio con agrumi, Grand Marnier e cioccolato. Dose per uno stampo tronchetto lunghezza 50 cm. Tagliandolo possono uscire 3 tronchetti da 16 cm.

Cake Arancia

Zucchero semolato 500g

Sale fino 2g

Scorza di arancia grattugiata N° 2

Uova 360g

Panna 215g

Farina 00 410g

Lievito baking 12g

Burro molto morbido 145g

Grand Marnier 72g

Intiepidire le uova ed aggiungerci lo zucchero, il sale e le scorze di arancia, mescolando con una frusta. Aggiungere la panna intiepidita, poi la farina mescolata con il lievito in polvere. Inserire il burro in pomata, molto morbido e terminare con il Grand Marnier. Versare su una placca foderata con carta da forno e cuocere a 165°C per 20 minuti circa. Una volta sfornato bagnare con il punch all’arancia. Lasciare raffreddare, poi tagliare un rettangolo della dimensione dell’inserto del tronchetto. Mettere in abbattitore.

Punch

Succo arancia 250g

Zucchero 30g

Composta di agrumi

Cubetti di arancia e pompelmo a vivo 945g

Succo di mandarino 325g

Scorza di arancia grattugiata N° 3

Scorza di pompelmo grattugiata N°3

Purea lime 80g

Sciroppo di glucosio 135g

Zucchero semolato 190g

Pectina NH 17g

Tagliare le arance e i pompelmi a vivo e ottenere dei cubetti. Scaldare il succo di mandarino con il glucosio, aggiungere lo zucchero mescolato con la pectina NH e cuocere 3 minuti a fuoco dolce. Togliere dl fuoco e aggiungere i cubetti di agrumi e il succo di lime. Versare in uno stampo per inserto del tronchetto e lasciare gelificare in frigorifero due ore. Adagiare sopra il cake all’arancia congelato e mettere l’inserto in abbattitore.

Mousse al Grand Marnier

Zucchero semolato 86g

Acqua 16g

Tuorlo d’uovo 86g

Gelatina in fogli 16g

Grand marnier 86g

Mascarpone 520g

Panna 520g

Portare acqua e zucchero a 121°C e versarlo a filo sul tuorlo in montatura. Aggiungere subito la gelatina in fogli idratata. Montare la panna con il mascarpone lasciandoli delicati, non troppo fermi. Unire i due composti delicatamente. Inserire nello stampo del tronchetto una parte di mousse, inserire l’inserto congelato e versare l’altra parte di mousse fino a riempire lo stampo. Mettere in abbattitore e congelare bene prima di sformare.

Glassa nera

Zucchero semolato 300g

Sciroppo di glucosio 250g

Acqua 180g

Panna 200g

Cacao in polvere 100g

Gelatina in fogli 20g

Portare a bollore lo zucchero, il glucosio e l’acqua, poi unire la panna e il cacao e far bollire a fuoco dolce per 10 minuti. Unire la gelatina idratata e lasciare raffreddare la glassa. Conservare in frigorifero. Scaldare la glassa a 45°C e glassare il tronchetto ancora congelato adagiato su una griglia. Tagliare il tronchetto in lunghezza della dimensione desiderata. Adagiare sulla base croccante tagliata di poco più larga e più lunga e decorare a piacere con chiusure e decori in cioccolato.

Base croccante

Maretti sbriciolati 258g

Riso soffiato 43g

Cioccolato al latte 172g

Burro fuso 22g

Sciogliere il cioccolato e unire agli altri ingredienti. Stendere tra due fogli di carta da forno e livellare con il mattarello, deve avere uno spessore di circa 4 millimetri. Mettere un frigorifero ad indurire, poi tagliare dei rettangoli della dimensione della basa del tronchetto.