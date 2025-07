Assisi va alla scoperta del Monte Subasio: 25 escursioni gratuite, anche in notturna

Una camminata notturna di 8 chilometri fino ai prati sommitali del Subasio per ammirare la “Luna del Cervo”, la prima luna piena dell’estate, è tra gli appuntamenti più attesi di Alla Scoperta del Monte Subasio, il ciclo di 25 eventi in programma da luglio a ottobre.

Ogni uscita propone un tema, un percorso, un’esperienza diversa. Passeggiate, trekking, yoga, sapori del territorio, osservazione delle stelle, musica, spiritualità e attività per famiglie compongono un calendario pensato per valorizzare una delle aree naturalistiche più suggestive dell’Umbria, promuovendo un turismo autentico, lento e accessibile.

Debutto il 5 e 6 luglio con concerti e birra delle monache

Il programma prende il via il 5 e 6 luglio con “Ascesa al Monte”, un cammino tra boschi e antiche abbazie del Subasio, accompagnato dai concerti diffusi dell’Ensemble Micrologus e dalla degustazione della birra artigianale prodotta dalle monache benedettine. Il ritrovo è alle 16 nel parcheggio nei pressi dell’Eremo delle Carceri, punto di partenza di un itinerario ad anello fra spiritualità e natura. Il percorso attraversa la lecceta secolare fino all’Abbazia di San Benedetto, dove il gruppo Micrologus eseguirà brani ispirati al Cantico delle Creature, in occasione degli 800 anni del primo poema in volgare scritto da Francesco d’Assisi. Il concerto finale, previsto all’interno e all’esterno dell’Abbazia, sarà seguito dalla degustazione di prodotti tipici. Le escursioni saranno condotte da guide ambientali escursionistiche dell’associazione GAIA APS.

Luna piena, yoga e geologia nel cuore del Subasio

Giovedì 10 luglio sarà la volta della suggestiva camminata notturna per ammirare la “Luna del Cervo”, in un’atmosfera di silenzio e paesaggi aperti. Spazio anche al benessere con escursioni sensoriali abbinate allo yoga, tra cui quella di sabato 2 agosto al Mortaro Grande, una dolina carsica di straordinario interesse geologico.

Escursioni per famiglie, tra fiabe, forni antichi e degustazioni

Non mancano le proposte per famiglie: domenica 27 luglio grandi e piccoli saranno coinvolti in un’escursione fra fiabe e leggende umbre, tra giochi e racconti immersi nella natura. Domenica 3 agosto sarà la volta del Mulino Buccilli, a pochi chilometri da Assisi, che ospiterà una passeggiata naturalistica con laboratorio di cucina e degustazione di prodotti locali in collaborazione con l’antico Forno del Mulino.

Camminate tra arte, storia e spiritualità

Un altro appuntamento particolarmente significativo è quello per domenica 17 agosto, con una camminata alla scoperta della storica Abbazia di San Benedetto, con partenza dal borgo di Collepino. Situata nel cuore del Subasio, l’Abbazia, costruita prima dell’anno Mille e raffigurata da Giotto nella Basilica Superiore di San Francesco, è una tappa imperdibile per unire natura, arte e spiritualità. Il percorso ad anello di 8,5 km, con 250 metri di dislivello in salita, offre scorci straordinari sulla vallata e sulla città di Assisi. Finale con degustazione della Birra delle Monache.

Sculture, parchi d’arte e un’eclissi da ascoltare

Sabato 9 agosto si camminerà tra le sculture bronzee di Fiorenzo Bacci ispirate al Cantico delle Creature, nei luoghi legati a San Francesco. Sabato 23 agosto l’escursione condurrà nel Bosco di San Francesco, parco naturale del FAI che ospita anche il Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto, con aperitivo finale. Il programma si chiude domenica 7 settembre con un’escursione tra musica e astronomia: concerto dell’Ensemble Micrologus e osservazione dell’eclissi totale di luna.

Il Monte Subasio, cuore naturale e spirituale dell’Umbria

Il Parco del Monte Subasio, nel cuore dell’Umbria, si estende su oltre 7.000 ettari e comprende anche il centro storico di Assisi, costruito con la pietra rosa del monte. Il legame tra la città e il Subasio affonda le radici nella storia e si intreccia con la spiritualità francescana. Camminare tra le sue radure significa attraversare un paesaggio che custodisce memoria, cultura e biodiversità, in un equilibrio perfetto tra uomo e natura.

Alla Scoperta del Monte Subasio rappresenta una proposta strategica per potenziare l’offerta turistica dell’area, puntando su qualità dell’esperienza, sostenibilità, lentezza e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.

Tutte le escursioni sono gratuite, con prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno precedente l’evento, tramite WhatsApp o telefono: +39 334 1546609. Il calendario completo e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Assisi: www.visit-assisi.it