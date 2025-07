Fuga dal caldo in montagna? Ecco 10 cime delle Alpi alla portata di tutti

Se state cercando un luogo fresco e naturale per una gita di un giorno o un breve viaggio che consenta di sfuggire alle temperature tropicali di questi giorni ed eviti di stare chiusi in casa con l’aria condizionata, le 10 vette più alte d'Italia si trovano tutte sulle Alpi, nelle regioni settentrionali come Valle d'Aosta, Piemonte, Veneto e Trentino Alto Adige.

Le 10 vette più alte d’Italia, raggiungibili tramite funivia, sono tutte sulle Alpi. Anche se si parte da casa col sole e col caldo non bisogno dimenticare di portare pile e giacche: le temperature sono molto più basse, le località ventilate e bastano un paio di nuvole a coprire il sole per sentire freddo. La maggior parte di queste località supera i 3000 metri, con le prime 4 situate in Valle d'Aosta.

Il Piccolo Cervino detiene il primato a 3.883 metri, raggiungibile da Breuil Cervinia, in Valle d’Aosta, con una vista spettacolare che si estende fino alla Svizzera. Segue il Plateau Rosa, sempre sul Monte Cervino, a 3.480 metri, e Punta Helbronner sul Monte Bianco a 3.466 metri, accessibile tramite la Skyway Monte Bianco da Courmayeur. Il Colle del Lys, a 3.308 metri, è un altro punto raggiungibile dalla Skyway Monte Bianco. Punta Indren, a 3.275 metri, si trova in Piemonte sul Monte Rosa. La Marmolada, con Punta Rocca a 3.265 metri, è una delle vette più alte delle Dolomiti, patrimonio Unesco, in Veneto. Tofana di Mezzo, a 3.244 metri, è raggiungibile da Cortina d'Ampezzo, che nel 2026 ospiterà le olimpiadi invernali. Passo dei Salati collega Alagna Valsesia e Gressoney a 2.971 metri, in Val d’Aosta, mentre il Sass Pordoi, a 2.950 metri, sulle Dolomiti, in Trentino Alto Adige, è celebre per la sua superficie rocciosa, quasi lunare. Infine, Cime Bianche Laghi, a 2.815 metri, è raggiungibile sempre da Breuil Cervinia, e si trova, appunto, sul Monte Cervino, ancora in Val d’Aosta.

La vetta più alta raggiungibile in funivia è il Piccolo Cervino, noto anche come Klein Matterhorn, che si trova a 3.883 metri di altitudine. Pur trovandosi in territorio svizzero, è accessibile partendo da Breuil-Cervinia, a 2.050 metri, nel comune di Valtournenche, in Valle d’Aosta. Si tratta di una delle stazioni più alte d’Europa, da cui si possono ammirare vedute spettacolari sul massiccio del Cervino e sui ghiacciai circostanti.

Salita al Plateau Rosa (credits Valle d'Aosta)

Sempre da Breuil-Cervinia, nella stessa area del Piccolo Cervino, si raggiunge il Plateau Rosa, situato a 3.480 metri. Anche questo punto panoramico si trova sul massiccio del Cervino, al confine con la Svizzera, e offre un ambiente d’alta quota tra i più affascinanti delle Alpi occidentali, particolarmente apprezzato anche nella stagione estiva per le attività sciistiche.

Panoramic Mont blanc (Credits Funivie Monte Bianco)

Situata a 3.466 metri, Punta Helbronner è una delle vette più alte del massiccio del Monte Bianco. Si raggiunge da Courmayeur, in Valle d’Aosta, tramite la spettacolare funivia Skyway Monte Bianco, che parte da 1.300 metri. Da qui parte anche la traversata Panoramic Mont Blanc, che collega Punta Helbronner all’Aiguille du Midi, in Francia, attraversando ghiacciai millenari con cabine sospese nel vuoto.

Valle d'Aosta, la Skyway del Monte Bianco (credits Valle d'Aosta - Sébastien Montaz)

Da Punta Helbronner è possibile arrivare anche al Colle del Lys, a 3.308 metri, sempre grazie alla Skyway Monte Bianco. Questo valico glaciale, immerso in uno degli scenari più imponenti delle Alpi, si trova tra le vette del Monte Bianco n Val d’Aosta e costituisce un importante punto di accesso per le escursioni alpinistiche sul versante valdostano.

Punta Indren (Monterosa ski)

In Piemonte, a 3.275 metri di quota, si trova Punta Indren, nel cuore del massiccio del Monte Rosa. La funivia parte da Alagna Valsesia, a 1.212 metri, in provincia di Vercelli. Da qui si accede a una delle zone più frequentate dagli alpinisti per le ascensioni al Monte Rosa.

La Marmolada è la cima più alta delle Dolomiti, patrimonio Unesco per la loro unicità, e Punta Rocca, a 3.265 metri, è raggiungibile in funivia da Malga Ciapela, a 1.450 metri, nel comune di Rocca Pietore, in provincia di Belluno. L’impianto consente di salire rapidamente dalla valle fino al ghiacciaio e all’omonimo rifugio panoramico, da cui si gode una vista ampia sulle valli dolomitiche circostanti.

Dalla rinomata località di Cortina d’Ampezzo (1.224 metri), che si sta preparando con Milano ad ospitare le Olimpiadi invernali, si raggiunge in funivia la Tofana di Mezzo, terza cima più alta delle Dolomiti, con i suoi 3.244 metri. La vetta domina il paesaggio dell’Ampezzano e rappresenta uno dei punti panoramici più frequentati per la sua facilità di accesso, pur trovandosi ben oltre i 3.000 metri.

Monterosa

Il Passo dei Salati, a 2.971 metri, collega la Valle di Gressoney, in Valle d’Aosta, e la Valsesia, in Piemonte. La funivia parte da Stafal, a 1.800 metri, nel comune di Gressoney-La-Trinité, e permette di raggiungere questo valico alpino che funge anche da snodo per le successive risalite verso Punta Indren, sul massiccio del Monte Rosa.

Salire sul Sass Pordoi è come allunare. Nella foto la funivia che sale su Pordoi e, in alto a destra, il Piz Boè, raggiungibile solo a piedi

Il Sass Pordoi è una terrazza naturale nel gruppo del Sella, in Trentino Alto Adige. Da Passo Pordoi, nel cuore delle Dolomiti, parte una funivia che conduce fino al Rifugio Maria, a quota 2.950 metri. Da qui si può camminare fino al Piz Boè (3.152 metri), punto più elevato del massiccio. Il paesaggio lunare e roccioso, privo di vegetazione, rende il luogo particolarmente suggestivo.

Cime Bianche Laghi, a 2.815 metri, è una delle mete d’alta quota raggiungibili da Breuil-Cervinia, sempre in Valle d’Aosta. L’impianto parte dalla località sciistica principale e consente anche di fermarsi a Plan Maison, a 2.561 metri, offrendo più opzioni per escursioni o semplici momenti di relax in quota. La città capoluogo più vicina è Aosta.