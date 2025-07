Lugano LongLake Festival 2025: 300 appuntamenti tra arte, musica e spettacoli

Prenderà il via il 10 luglio il Lugano LongLake Festival, giunto alla sua 15ma edizione, è tra manifestazioni estive più attese di tutta la Svizzera. Più di 300 gli eventi in programma, per lo più gratuiti, animeranno le vie della città attraverso concerti, spettacoli teatrali, incontri, urban art, mercatini, street food e attività per tutta la famiglia. Il cartellone ruota intorno a tre eventi principali.

Il primo: il festival si apre con la 45a edizione di Estival Jazz, dal 10 al 12 luglio, sul palco artisti di fama internazionale come Al Di Meola con l’Orchestra della Svizzera italiana, PATAX, Kurt Elling & Yellowjackets, Candy Dulfer, Shelby J, Gonzalo Rubalcaba, Jack Savoretti e Youssou N’Dour. Attesissimo il live dei Take 6, che riceveranno anche il Premio alla carriera.

Il programma si snoda sugli altri due grandi eventi: il Blues to Bop, dedicato alle sonorità soul e blues. E Lugano Buskers, che porterà oltre quaranta artisti di strada tra le vie del centro. L’intero programma punterà come sempre alla valorizzazione culturale degli spazi urbani, con installazioni di street art diffuse in tutta la città.

Il LongLake Festival trasforma Lugano in una fucina creativa a cielo aperto, dove linguaggi e generazioni si incontrano in una festa collettiva, a conferma della sua identità inclusiva e multidisciplinare.

Le proposte musicali del primo weekend

Un assaggio del programma. Dal 10 al 13 luglio Lugano si trasforma in un laboratorio musicale a cielo aperto con il ritorno di Estival Jazz, appuntamento inaugurale del Lugano LongLake Festival, giunto alla 15a edizione. La rassegna prende il via giovedì 10 luglio con un’intensa giornata di concerti che tocca più luoghi della città. In Punta Foce, alle 18, si esibisce il quartetto ticinese jupiter.clouds, tra jazz contemporaneo, elettronica e funk. In Piazza della Riforma, alle 20, Alina Amuri propone un mix di Afrobeat, R&B e neo-soul. Alle 22 sale sul palco Al Di Meola, leggenda del jazz fusion, con l’Orchestra della Svizzera italiana diretta da Fabrizio Festa. A mezzanotte, l’energia dei PATAX chiude la serata. In Piazza Manzoni, si alternano le sonorità funk di Lady Bazaar e il jazz elettronico di daoud.

Il programma continua venerdì 11 con Kurt Elling & Yellowjackets e i leggendari Take 6. A seguire, Candy Dulfer e Shelby J. infiammano il palco con un live esplosivo. Intanto, Minus 8 apre la giornata a Punta Foce con un DJ set tra soul e groove, mentre in Piazza Manzoni si esibiscono Pilar e Naomi Lareine.

Sabato 12 luglio, in Piazza della Riforma, il pianista Gonzalo Rubalcaba apre la serata, seguito da Jack Savoretti e da Youssou N’Dour, che torna con la sua Super Étoile de Dakar. A completare la giornata, Julian Brown e Jamila portano sonorità intime e indie-pop a Punta Foce e Piazza Manzoni. Domenica 13 luglio l’atmosfera si fa più elettronica: Flavio & his Gates Orchestra e Kashmere chiudono il weekend tra synthwave e funky-pop, mentre i ConSabor, in Rivetta Tell, animano la notte con salsa e guaracha. Due after party allo Studio FOCE, nelle notti dell’11 e 12 luglio, accendono la scena underground con house, techno e bass music. L’accesso ai concerti è gratuito nelle aree in piedi, mentre per Piazza della Riforma è possibile riservare posti a sedere.

Spettacoli, incontri e balli

Tra il Parco Ciani, il Teatro FOCE e la Rivetta Tell, prende vita una ricca rassegna tra spettacoli teatrali, incontri tematici e serate danzanti. Il 10 e 11 luglio alle ore 21, sul Palco Fleur del Parco Ciani, la Compagnia Onyrikon porta in scena Corde, un’opera intensa che esplora la complessità, la crudeltà e la bellezza delle relazioni umane. Domenica 13 luglio alle 19:30, al Teatro FOCE, sarà invece Isabella Giampaolo a condurre il pubblico in un viaggio delicato e struggente con E tu chi sei?, monologo che affronta il tema della demenza, in particolare l’Alzheimer, attraverso un toccante valzer della memoria. Non mancano gli appuntamenti dedicati alla riflessione. Il 10 luglio alle 18, nel giardino dello Studio FOCE, si terrà l’incontro poetico Stare in una casa di vento, organizzato in collaborazione con le Biblioteche cantonali per la Rassegna Chilometro Zero. Il 13 luglio alle 18, alla Darsena del Parco Ciani, si parlerà invece di greenwashing e marketing etico con la conferenza Sostenibilità di facciata, condotta da Ludovico G. Conti e promossa da SUPSI e USI nell’ambito dell’iniziativa “La ricerca che ci riguarda”. Le serate si chiudono a ritmo di musica e danza sulla Rivetta Tell, sempre dalle 21: il 10 luglio è in programma la Boogie Swing Night, l’11 luglio la Alma Latina Night, mentre il 12 luglio si balla con la Milonga Night.

Un mondo di giochi, spettacoli e laboratori per i più piccoli

Anche quest’anno il Lugano LongLake Festival dedica un’attenzione speciale ai bambini da 0 a 12 anni, con un ricco programma pensato per far sognare e divertire tutta la famiglia.

Il Villaggio Family, allestito nel foyer del Palazzo dei Congressi e nel giardino del Parco Ciani, è il cuore delle attività: uno spazio aperto ogni giorno dalle 16 alle 21.30, con giochi e una biblioteca per tutte le età. Ogni sera alle 18, il palco accoglie spettacoli di teatro, danza, clownerie e musica con artisti locali e internazionali. Intorno, un’area picnic con street food. Tra gli appuntamenti il 10 c’è La danse du pied (5+) al Palco Fleur, un atelier d’arte al MASI (3-6 anni), un workshop in inglese (4-10 anni) e lo show comico Tranquilli!!! al Teatro FOCE. Giovedì 11 spazio al laboratorio sensoriale con L’Alberoteca (6-12 anni) e alla clownerie di Paprika Royal (3+). Venerdì 12 si dipinge con i fiori e l’Accademia Dimitri porta in scena Variété Miraculus. Sabato 13, infine, al Boschetto tornano i laboratori creativi con Manoamano e la Caccia al tesoro botanica di Pro Natura Ticino (ore 17).I laboratori non richiedono prenotazione. I bambini possono partecipare sul posto, a rotazione, compatibilmente con i posti disponibili.

Arte urbana, mercatini e tanto altro…

Arte urbana, mercatini, mostre e proposte esperienziali. Tra gli appuntamenti più attesi c’è il ritorno del duo Nevercrew, che tra l’8 e il 22 luglio realizza un nuovo intervento site-specific sulla parete del Lido. Il loro stile, conosciuto in tutto il mondo, unisce temi ambientali e sociali in opere monumentali. Il 13-14 e 20-21 luglio si svolgono gli Street Art Tour, passeggiate guidate tra i principali murales della città. Lungolago protagonista anche con i mercatini serali: l’11 e 12 luglio il Ticino Tour Market propone artigianato e prodotti locali. Al Parco Ciani, invece, spazio al Vinyl Market e al Bazaar al Lago. Nel Boschetto prende vita anche la Ciclofficina, con attività di riparazione e raccolta bici.

Tra le esperienze speciali figurano l’escape room urbana Sato Code, la mostra Queen Unseen all’Asilo Ciani, e le dirette di RSI Rete Tre da Lugano Marittima. Immancabile anche la nuova Lugano Riviera, elegante lounge vista lago, e l’area food al Parco Ciani, con food truck e la Tavolata per soste conviviali.

Il programma completo, gli aggiornamenti e le prevendite su www.longlake.ch, e al numero +41 58 866 74 40.