Le passeggiate gli ulivi secolari e le chicche gastronomiche

Da tempo immemorabile Puglia vuol dire (anche) ulivi. Se ne contano infatti decine di milioni, e alcuni arrivano anche a 3-4mila anni. Autentici giganti dai nomi altisonanti: uno dei più suggestivi ha oltre duemila anni, si trova nel Tarantino ed è soprannominato il Barone di Manduria; a Mattinata, nel Foggiano, ce n’è un altro soprannominato ’Il Colosso’: il suo tronco ha una circonferenza di ben 14 metri e si pensa sia millenario.

Soprannomi a parte nella cosiddetta Piana degli Ulivi, compresa tra Monopoli (BA), Ostuni, Fasano e Carovigno (nel Brindisino), si trova la più alta concentrazione di ulivi millenari della regione, alcuni dei quali assumono le sembianze di incredibili sculture. Anche per questo esiste un reticolato di associazioni e di tour operator che organizzano escursioni alla scoperta di queste splendide sentinelle chiomate.

Per esempio terrachevive.com, che propone diversi itinerari tra gli ulivi, anche a cavallo. Alla fine dalla passeggiata è inoltre prevista una degustazione di olio locale e di altri prodotti tipici della regione. Ma la Puglia sa regalare anche luoghi fiabeschi. Come la valle d’Itria, che comprende comuni di diverse province e, soprattutto, Alberobello, la capitale dei trulli, che assieme agli ulivi e ai muretti a secco offre panorami indimenticabili che attirano turisti da ogni angolo del globo.

E chi capita qui non può non godersi una chicca gastronomica conosciuta come ’fornello pronto’. Funziona così: si entra in macelleria, si sceglie la carne e la si consuma nel locale adiacente, adibito a ristorante (ma si può anche aspettarne la cottura in piedi e portarla via). Cosa scegliere? Gli gnummareddi (involtini di interiora) e le bombette (involtini di capocollo di maiale ripieni di formaggio).

