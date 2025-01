Israele libera 90 prigionieri palestinesi, ma è subito tensione. Hamas: “Ne manca uno”

I miliziani sostengono che manchi uno dei nomi pattuiti, i negoziatori sarebbero già al lavoro per il rispetto dell’accordo. Abbracci e applausi in Cisgiordania per l’arrivo dei connazionali detenuti da Tel Aviv. Il primo post dell’ostaggio Emily Damari: “Sono grata”