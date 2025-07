Cosa sono i missili Tomahawk: potenti, precisi e versatili. Ecco i punti di forza

Washington, 15 luglio 2025 – Trump valuta l’invio di missili Tomahawk a Kiev: l’indiscrezione è riportata oggi dal Washington Post, secondo cui il presidente Usa sarebbe vicino a un cambio di strategia circa la guerra in Ucraina. In una telefonata di cui rendono conto sia il WP che il Financial Times, Trump proporrebbe a Kiev di colpire la Russia al cuore. Il tycoon non esita a parlare di Mosca e San Pietroburgo. Per farlo servono però missili a lunga gittata. Ed ecco l’opzione Tomahawk.

Un missile da crociera Tomahawk scortato da un F-14 durante un test in California (Afp)

Il BGM-109 Tomahawk è un missile da crociera subsonico a medio-lungo raggio, di cui esiste un’ampia gamma di versioni. Costruito dalla Raytheon e dalla McDonnell Douglas (ora Boeing) è stato sviluppato negli anni Settanta ed è entrato in servizio nel 1983 in Europa come arma nucleare. I Tomahawk sono stati usati per la prima volta nel 1991 durante la Guerra del Golfo contro Saddam Hussein con l’operazione Desert Storm, durante la quale ne furono lanciati 288.

I punti di forza: gittata, precisione, versatilità

Una delle sue caratteristiche distintive è la lunga gittata: un tomahawk può arrivare a colpire con precisione obiettivi a oltre 2mila km di distanza. Ma soprattutto è dotato di un avanzato sistema di navigazione (TERCOM), che confronta costantemente le immagini registrate da una telecamera con quelle contenute in archivio: recentemente si è arricchito della tecnologia Gps, ed è in grado di correggere costantemente la rotta e l’altezza di volto, tanto che i target vengono colpiti con al massimo un errore di pochi metri.

I Tomahawk volano a bassa quota (10-150 metri), per evitare i radar nemici, e a elevate velocità, appunto, anche se inferiori a quella del suono (890 km/h).

Altro punto di forza: sono lanciabili da diverse piattaforme, tra cui navi, sottomarini e aerei. Le versioni più recenti hanno capacità duali, permettendo di colpire sia bersagli terrestri che navali, e sono quindi impiegabili anche come missili antinave.

Come funziona il lancio e i costi

I missili Tomahawk vengono lanciati con l'ausilio di un razzo-booster. Dopo il lancio, il booster si separa e subentra il motore turbogetto che alimenta il missile durante il volo. La versione aviolanciata invece non ha bisogno di booster.

Costo

Lungo 6,25 metri, ha un peso massimo al decollo di 2.500 kg, una testata esplosiva convenzionale di 450 kg (TLAM-C), oppure 166 piccole bombe a frammentazione (TLAM-D). Il costo? Oltre un 1,5 milioni di dollari.