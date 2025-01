I primi camion del Programma alimentare mondiale a Gaza Kerem Shalom (Israele), 20 gen. (askanews) - I primi camion del Programma alimentare mondiale (PAM) carichi di cibo entrano a Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, nel primo giorno del cessate il fuoco tra Israele e Hamas. "Possiamo fare in modo che 1,1 milioni di persone in crisi alimentare possano ricevere la giusta assistenza grazie al fatto che ora non ci sono più saccheggi quando arriviamo dal valico - dice Antoine Renard, direttore del PAM nei territori palestinesi - Ci auguriamo che nei prossimi giorni e settimane ci sia la stessa sicurezza. Il nostro personale sarà al sicuro. La popolazione sarà al sicuro. Potranno tornare al loro posto e noi saremo in grado di servirli e seguirli".