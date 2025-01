Doron, Emily e Romi: chi sono le tre donne che verranno liberate da Hamas

Roma, 19 gennaio 2025 - Doron Steinbrecher, 31 anni, Emily Damari, 28 anni, di nazionalità britannico-israeliana e Romi Gonen, 24 anni sono le 3 giovani donne che saranno liberate oggi da Hamas dopo l’accordo sul cessate il fuoco scattato alle 10.15 di stamani ora italiana. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha annunciato che le famiglie sono state informate che il loro arrivo in Israele è previsto a partire dalle 16 locali.

Steinbrecher e Damari furono rapite il 7 ottobre dal loro kibbutz mentre Gonen fu rapita dal Supernova Festival.

Emily Tehila Damari, 28 anni, che è anche cittadina britannica, è stata presa in ostaggio il 7 ottobre dalla sua casa nel Kibbutz Kfar Azza. Gli ostaggi rilasciati in precedenza hanno raccontato di averla vista, ma a parte questo, famiglia e amici non hanno ricevuto alcun segno di vita da lei.

Doron Steinbrecher, 31 anni, è stata presa in ostaggio il 7 ottobre dalla sua casa anche lei nel Kibbutz Kfar Azza. Ha lavorato come infermiera veterinaria. La madre, Simona, ha raccontato: "quel sabato eravamo a casa nel kibbutz. Ha chiamato e ha detto che poteva sentire i terroristi che cercavano di entrare in casa sua. Abbiamo sentito un mix di voci, e poi il suo telefono è diventato muto. Lei è riuscita a inviare un messaggio vocale ai suoi amici dicendo che era stata catturata". Successivamente, Hamas ha pubblicato un video di Doron. La sorella, Yamit, ha detto dopo il rilascio: "la vediamo viva, ma i suoi occhi dicono tutto. Si vede la difficoltà, la magrezza; è pallida. Non sappiamo se ha ricevuto le medicine o no".

Romi Gonen, 24 anni, è stata presa in ostaggio da Hamas al festival musicale Supernova, vicino al Kibbutz Re'im. Alle 7,15 Romi ha chiamato il padre. "Ho risposto e lei mi ha detto: 'Papà, mi stanno sparando'. Ha detto che c'erano molte sirene e mi ha chiesto cosa fare", ha raccontato. Romi insieme all'amica Gaia con la quale era andata alla festa, hanno poi tentato di scappare. All'incrocio di Alumim sono state prese di mira. Gaia è stata assassinata, Romi è stata ferita e portata come ostaggio a Gaza. Gli ostaggi rilasciati hanno riferito di averla vista viva. "So che ha ricevuto qualche tipo di cura, ma anche che la ferita è stata trascurata e che non può usare il braccio. Questo è quello che hanno visto gli ostaggi liberati, queste sono tutte le informazioni che abbiamo", ha detto la madre.