Rivolta Maga contro le armi Usa all’Ucraina. E per Trump non è l’unica grana con la base

Roma, 15 luglio 2025 - Malumori nel movimento Maga per l’invio di armi in Ucraina da parte di Donald Trump (pagate dagli europei). Steve Bannon, ex stratega del tycoon, dà voce ai mal di pancia e nel suo podcast War Room critica la decisione del presidente: "L'Ucraina sta diventando davvero pericolosa. È una guerra europea. Lasciamo che se ne occupi l'Europa", afferma Bannon, come riporta Bbc.

Steve Bannon, leader del movimento Maga ed ex strategia di Trump (Afp)

"Hanno le risorse. Hanno la manodopera. Stiamo per armare persone su cui non abbiamo letteralmente alcun controllo", aggiunge l'ex consigliere riferendosi all'Ucraina.

"Questa è una guerra vecchio stile, logorante, nelle terre insanguinate d'Europa, e ci stanno trascinando dentro", conclude Bannon.

Marjorie Taylor Greene

Critiche sono arrivate anche dalla deputata repubblicana della Georgia Marjorie Taylor Greene, una dei più fedeli sostenitori di Trump a Capitol Hill, affermando in un'intervista al New York Times che il presidente infrange una promessa fondamentale che lui e molti nel suo partito hanno fatto agli elettori di porre fine al coinvolgimento degli Stati Uniti nei conflitti all'estero. "Non si tratta solo dell'Ucraina, si tratta di tutte le guerre straniere in generale e dei molti aiuti esteri", ha dichiarato Greene: "Questo è ciò su cui abbiamo fatto campagna elettorale. Questo è ciò che ho promesso anche al mio distretto. Questo è ciò per cui tutti hanno votato. E credo che dobbiamo mantenere questa rotta".

Marjorie Taylor Greene, deputata repubblicana (Afp)

Trump ha sottolineato nello Studio Ovale che l'accordo non avrebbe comportato alcun costo per i contribuenti statunitensi. Ma Greene non è convinta: "Senza ombra di dubbio, i nostri soldi delle tasse vengono utilizzati", ha affermato, sostenendo che costi indiretti come l'invio di truppe americane per addestrare sull'uso delle armi inviate, invischierebbero gli Stati Uniti finanziariamente e logisticamente nel conflitto.

Ha anche osservato che gli Usa sono il maggiore contributore alla Nato, affermando che questi costi indiretti sono a carico dei contribuenti americani. "E quindi è un coinvolgimento degli Stati Uniti", ha concluso.

Ma non è tutto

Fra l’altro le frizioni tra gli esponenti Maga e il presidente americano in questi giorni non si limitano solo all’Ucraina. C’è anche il caso Epstein e l'ondata di rivolta che sta toccando la base del movimento più vicino a Donald Trump che rischia di avere ripercussioni proprio sul presidente degli Stati Uniti.

Il caso Epstein agita la base

Cosa è successo? Facciamo un passo indietro. La settimana scorsa, il Dipartimento di Giustizia e l'Fbi hanno pubblicato una nota secondo cui non ci sono prove che Jeffrey Epstein - l'imprenditore statunitense condannato per abusi sessuali e traffico internazionale di minori, morto in carcere sei anni fa - sia stato assassinato o che abbia conservato qualcosa che equivalga a una tanto annunciata "lista di clienti". Il dipartimento guidato dalla procuratrice Pam Bondi ha poi aggiunto di non prevedere di rilasciare nuovi documenti sulla vicenda.

Basta teoria complottiste?

Il movimento ‘Make America Great Again’ ha subito gridato al tradimento: a lungo ha promosso teorie complottiste secondo cui i democratici e altre potenti elite stavano insabbiando le prove che li avrebbero collegati a Epstein. Teorie negli anni condivise anche dallo stesso Trump, che però ora sembra allontanarsi da quelle posizioni. Il risultato è che la vicenda si è trasformata in un test di lealtà senza precedenti.

Laura Loomer e Alex Jones

Il movimento infatti non sta seguendo il leader. Nel mirino ovviamente la fedelissima di Trump, Pam Bondi. L'attivista di estrema destra Laura Loomer, che ha non ha mancato di influenzare alcune decisioni chiave dell'amministrazione Trump e ha spesso criticato Bondi per la sua gestione dell'indagine su Epstein, ha chiesto al presidente statunitense di licenziare il procuratore generale. Le ha fatto eco un fedele sostenitore di Trump, il conduttore radiofonico e noto sostenitore di varie teorie complottististe, Alex Jones. "La prossima cosa che il Dipartimento di Giustizia dirà è: 'Jeffrey Epstein non e' nemmeno esistito'", ha twittato Jones, esprimendo il suo disgusto nei confronti della procuratrice. Jones è assurto agli onori della cronaca per aver definito "una messinscena" la strage nella scuola Sandy Hook, mossa che gli è costata quasi un miliardo di dollari di risarcimento alle famiglie.

Laura Loomer (foto Afp)

Trump tira dritto

Ma il presidente degli Stati Uniti, per ora, non ha minimamente abbandonato Bondi, anzi prima ha chiarito, con una forte dichiarazione sui social, che rimarrà al fianco del suo procuratore generale, e poi l'ha invitata al Metlife Stadium per la finale della Coppa del Mondo per club.

Gli attacchi di Tucker Carlson

Ma la vera anima dell'opposizione a Trump nel cuore stesso del movimento Maga è uno storico sostenitore di Trump, il giornalista e personaggio televisivo, Tucker Carlson. "Mi piace Trump. Ho fatto campagna per Trump", ha detto Carlson in un'intervista, "ma ho le mie opinioni". A giugno, Carlson lo aveva definito "complice di un atto di guerra" per gli attacchi Israeliani contro l'Iran. Un mese prima, aveva fatto eco alle preoccupazioni per i rapporti d'affari del presidente in Medio Oriente, alludendo a una possibile "corruzione" quando Shawn Ryan, ospite del suo programma, aveva lanciato l'allarme sulle nuove proprietà di Trump nella regione. E ora sta rimproverando l'amministrazione per aver rifiutato di rilasciare ulteriori informazioni su Epstein, con il quale il Presidente aveva un'amicizia durata anni e finita con una lite.