Sommergibile disperso. “Problemi alle comunciazione nel 2022, blackout di oltre 2 ore”

Roma, 20 giugno 2023 – È corsa contro il tempo per salvare le 5 persone a bordo del batiscafo disperso, usato come mezzo per portare turisti facoltosi a osservare il relitto del Titanic nelle profondità dell'Atlantico. I passeggeri hanno "fra le 70 e le 96 ore di ossigeno disponibile”, secondo gli esperti.

Titanic, Oceangate Expeditions (Ansa)

La Guardia costiera degli Stati Uniti ha ''perquisito una zona grande come il Connecticut'', ha detto il contrammiraglio John Mauger, comandante del primo distretto della guardia costiera degli Stati Uniti, all'emittente Abc. ''Abbiamo una nave commerciale che è sulla scena il questo momento e che dispone di veicoli telecomandati, che ci daranno la possibilità di cercare anche sott'acqua", ha spiegato. Il comando unificato utilizza anche un aereo P-3 delle forze armate canadesi, che ha volato nelle ultime 24 ore lanciando boe sonar per individuare eventuali suoni dal sommergibile. "Ora abbiamo anche navi sulla scena che hanno la capacità di ascoltare con il loro Sonar. Quindi, se emettono suoni, questo è uno dei modi che useremo per localizzarli", ha aggiunto Mauger.

Intanto emerge che il sommergibile Titan ha avuto problemi alle sue apparecchiature di comunicazione durante una missione l'anno scorso: lo ha detto il giornalista della Cnn Gabe Cohen al programma Cnn This Morning, come riporta l'emittente sul suo sito. “Ho intervistato Stockton Rush diverse volte. Non solo lui, ma anche il suo staff e il suo equipaggio”, ha detto Cohen riferendosi al numero uno della società proprietaria dell'imbarcazione - la OceanGate Expedistions - che si trova a bordo del batiscafo. “Parlavano in continuazione di sicurezza e di quanto fossero fiduciosi nella tecnologia di questa imbarcazione e delle altre imbarcazioni che avevano progettato nel tempo, ma da allora abbiamo appreso che la Titan ha avuto alcuni problemi alle comunicazioni”, ha aggiunto.

In particolare, Cohen ha citato un reportage della Cbs secondo cui l'anno scorso il sommergibile ha perso i contatti con la superficie per più di due ore, di fatto perdendosi negli abissi poiché a bordo non c'è il Gps e il Titan si basa sui messaggi che riceve dalla nave madre per seguire la sua rotta.