Sánchez tira dritto con l’agenda estiva, nonostante le inchieste per corruzione

Un’esplosiva relazione della polizia pubblicata all’inizio di giugno ha fatto scoppiare quella che molti definiscono la crisi più grave del mandato di Pedro Sánchez: un vasto sistema di corruzione “di stampo mafioso”, che affonderebbe le sue radici nel Partito Socialista (Psoe).

Prima di imbarcarsi per tornare dal Paraguay, dove aveva concluso un tour di tre giorni in America Latina, Sánchez ha dichiarato serenamente ai giornalisti di sentirsi “forte”, nonostante la crisi politica che ha già portato alle dimissioni di alcuni dei suoi alleati più stretti.

Ma lo scandalo lo seguirà anche nel suo ritiro estivo annuale. In un teso Consiglio dei ministri tenutosi martedì, il governo ha approvato la prima fase di una nuova legge sui segreti di Stato, che conferisce all’esecutivo il potere di decidere cosa costituisca un segreto ufficiale.

La proposta ha destato scalpore a Madrid, con i critici che l’hanno bollata come un tentativo di proteggere il primo ministro e il suo entourage da ogni responsabilità giudiziaria e pubblica. Ulteriori rivelazioni sull’inchiesta per corruzione sono attese entro la fine dell’estate.

Anche all’interno del governo Sánchez cresce il malcontento: secondo indiscrezioni, la ministra della Difesa Margarita Robles si sarebbe rifiutata di sostenere la legge. La gestione dei segreti di Stato, finora affidata al Centro nazionale d’intelligence sotto la sua guida, passerà ora al ministero della Presidenza, Giustizia e Rapporti con i tribunali.

Il ministero della Difesa non ha risposto alla richiesta di commento da parte di Euractiv.

La connessione dominicana

La nuova legge potrebbe ostacolare anche le indagini in corso che coinvolgono direttamente il premier, in particolare quelle relative alle centinaia di voli ufficiali – e non divulgati – finanziati con fondi pubblici, che stanno attirando sempre più attenzione nell’ambito dello scandalo corruzione che coinvolge il Psoe.

Secondo un’inchiesta di El Mundo, Sánchez avrebbe effettuato 582 voli in cinque anni, più di qualunque suo predecessore.

Ma una destinazione risalta in particolare: la Repubblica Dominicana. The Objective ha rivelato che ben 63 voli ufficiali sono stati diretti lì.

Il Paese caraibico è al centro dell’indagine sul presunto giro di mazzette, appalti truccati e traffico d’influenze che ruoterebbe attorno all’ex ministro dei Trasporti José Luis Ábalos. Le dichiarazioni dell’imprenditore Víctor de Aldama – considerato l’intermediario tra aziende private e contratti governativi – collocano la Repubblica Dominicana al cuore dell’operazione.

I magistrati sostengono che le tangenti versate alla rete dominicana di Aldama sarebbero state riciclate e rimpatriate in Spagna in contanti, per poi essere distribuite tra i funzionari coinvolti nel sistema.

Ad aprile, alcuni testimoni hanno dichiarato davanti alla Corte Suprema spagnola di aver consegnato denaro contante nella Repubblica Dominicana a un ex consigliere del ministro Ábalos, Koldo García – ritenuto il facilitatore della rete – il cui fratello avrebbe ritirato il denaro su ordine di Aldama.

Responsabilità pubblica

Lo scorso anno, la ministra Robles aveva riferito al Senato – su richiesta del Partito Popolare – che la posizione strategica dell’isola caraibica la rendeva una tappa cruciale per scali tecnici. Quella, spiegò, era la ragione dei 62 viaggi – non 63, puntualizzò.

Ma ad oggi il governo si è sempre rifiutato di rivelare l’identità dei passeggeri di quei voli, alimentando i sospetti che tra loro potessero esserci funzionari coinvolti nello scandalo.

Quel muro di silenzio, però, comincia a cedere. Una risoluzione vincolante pubblicata domenica dal Consiglio per la Trasparenza spagnolo – a seguito di una richiesta del quotidiano El Debate – obbliga Sánchez a fornire i dettagli completi di 122 voli effettuati tra il 2023 e il 2024: nomi dei passeggeri, destinazioni, date e motivazioni del viaggio.

L’accesso a tali informazioni è di “grande rilevanza”, si legge nella relazione, poiché “contribuisce chiaramente e direttamente al controllo dell’attività pubblica, alla gestione delle risorse e alla responsabilità a cui l’amministrazione è tenuta”.

Tuttavia, con l’entrata in vigore della nuova legge sui segreti di Stato prevista dopo la pausa estiva del Parlamento, i critici temono che l’esecutivo possa proteggersi da nuove rivelazioni, indagini e fughe di notizie che stanno mettendo in ginocchio il governo Sánchez.

Per ora, il primo ministro si gode il sole a Lanzarote. Ma a Madrid, il caldo continua a salire.