Chi è Hamish Harding, il miliardario a bordo del sottomarino disperso. Il suo ultimo post

È un esploratore alla ricerca di emozioni forti il miliardario britannico Hamish Harding, uno dei cinque uomini a bordo del sottomarino disperso sulle tracce del Titanic. L’anno scorso era già andato nello spazio con il razzo-navetta New Shepard, un viaggio di 11 minuti unico nel suo genere. Secondo quanto riportato dalla Bbc, il 58enne aveva preso parte all’esclusivo (e costosissimo) quinto volo commerciale della Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos che per la prima volta ha mandato in orbita un equipaggio di ricchi amatori, non di astronauti professionisti. Appassionato di missioni impossibili, questa volta il miliardario inglese ha staccato un assegno da 250mila dollari e si è unito all’immersione del piccolo sommergibile Titan, il mezzo privato usato per portare i turisti ad ammirare il relitto più famoso della storia, adagiato sui fondali dell’Oceano Atlantico, a 640 chilometri dall'isola canadese di Terranova.

Chi è Hamish Harding

Il 58enne Hamish Harding è un uomo d’affari britannico, presidente della società aeronautica Action Aviation. È un miliardario appassionato di avventura, un esploratore disposto a spendere cifre da capogiro per spingersi oltre il limite e collezionare esperienze esclusive e indimenticabili. Ex pilota d’aereo, Harding è entrato nel mondo del business internazionale nel 2004, anno di fondazione della Action Aviation, una società di vendita nel settore dell'aviazione d'affari. DAL brokeraggio aereo ai finanziamenti, la società di Hardig fornisce ai facoltosi clienti business jet e aerei difficili da reperire sul mercato, chiavi in mano. Hardig era balzato alla ribalta delle cronache l’anno scorso, quando il suo nome era stato inserito nella lista dei ricchi turisti spaziali della navetta di Bezos. Al momento, non ci sarebbero conferme ufficiali della sua presenza a bordo, se non un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’imprenditore che non lascia spazio a dubbi.

“A Terranova il peggior meteo degli ultimi 40 anni, ma tenteremo la missione”

“Sono orgoglioso di annunciare finalmente che mi sono unito a OceanGate Expeditions per la loro missione Rms Titanic come specialista della missione sul sottomarino che sta scendendo verso il Titanic”, ha scritto due giorni fa Hamish Harding sul suo profilo social. “A causa del peggior inverno a Terranova degli ultimi 40 anni, questa sarà probabilmente la prima e unica missione con equipaggio sul Titanic nel 2023. Si è appena aperta una finestra meteorologica e domani tenteremo un'immersione”, ha aggiunto. Nel diario di bordo pubblicato sui social, l'imprenditore ha poi raccontato le prime ore di navigazione della spedizione a bordo del sommergibile Titan.

L'ultimo post di Hamish Harding

L’ultimo messaggio di Hardig, poi il silenzio

“Abbiamo iniziato a navigare da St. Johns ieri e abbiamo in programma di iniziare le operazioni di immersione intorno alle 4 di domani mattina. Fino ad allora abbiamo molti preparativi e briefing da fare. Il team del sottomarino ha un paio di esploratori leggendari, alcuni dei quali hanno effettuato oltre 30 immersioni sull'Rms Titanic dagli anni '80, incluso PH Nargeolet. Altri aggiornamenti sulla spedizione da seguire se il tempo regge!”. E da quel momento nessuno ha avuto più notizie del sommergibile e dei cinque esploratori a bordo: per ora sono tutti considerati dispersi.