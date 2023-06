Sottomarino disperso: com’è fatto il Titan e il suo sistema di sicurezza

Terranova (Canada), 19 giugno 2023 – Appartiene alla società privata OceanGate Expeditions il sottomarino Titan disperso al largo delle coste dell’isola di Terranova, nel sud est del Canada, durante un’immersione turistica in ‘visita’ al relitto del Titanic.

Cos’è il Titan

Il Titan è un sommergibile di 10.432 chili con equipaggio di classe Cyclops, progettato per ospitare 5 persone a bordo – un pilota, un ‘esperto di contenuti’ e tre ospiti paganti – e condurle a una profondità di circa 3.800 metri. Ogni discesa e risalita al luogo esatto in cui affondò il Titanic ha una durata di 6-8 ore e si sofferma sull’esplorazione non solo del relitto ma anche dei fondali circostanti: oltre 40 chilometri quadrati disseminati di resti, oggetti e detriti.

Utilizzato per sopralluoghi, ispezioni in loco, ricerca e raccolta di dati, produzione di film e contenuti multimediali e test in acque profonde, dal 2021 è impiegato anche per spedizioni turistiche.

Immersioni della durata di 8 giorni, al costo di 250 mila dollari a persona (poco meno di 230 mila euro), pensate per “uscire dalla vita di ogni giorno e scoprire qualcosa di veramente straordinario”, come riporta il sito ufficiale della OceanGate. Una di queste escursioni è attualmente in corso, mentre altre due sono in programma per giugno 2024.

Rispetto ad altri sottomarini, il Titan è stato realizzato con una combinazione di ingegneria rivoluzionaria e tecnologia di serie che lo rendono più leggero ed economico negli spostamenti, adatto dunque a immersioni profonde. Inoltre, grazie a una piattaforma di lancio e recupero brevettata, il sommergibile si adatta a diverse condizioni del mare.

Sistemi di sicurezza

Il Titan è l’unico sommergibile con equipaggio a essere integrato con un sistema di monitoraggio in tempo reale dello stato di salute dello scafo. Il sistema Real Time Hull Health Monitoring (Rtm) ne garantisce la sicurezza e l’integrità nel corso di ogni immersione.

Tramite sensori acustici ed estensimetri lungo tutto il perimetro di pressione, il sistema Rtm permette di analizzare e controllare gli effetti della variazione della pressione sull’imbarcazione, man mano che questa si immerge in profondità. In questo modo, offre una valutazione precisa dell’integrità della struttura del mezzo.

Il Real Time Hull Health Monitoring, inoltre, in caso di complicazioni in vista, fornisce al pilota un preavviso sufficiente per arrestare in tempo la discesa del sommergibile e fare ritorno in superficie.

Fonti del settore riferiscono che, così come tutti i sommergibili ‘commerciali’, anche il Titan è dotato di una funzione in grado di segnalare la posizione del mezzo ogni 15 minuti.

Un’ulteriore misura di sicurezza – che potrebbe rivelarsi decisiva nelle prossime ore – è quella che prevede che, nel caso in cui l’imbarcazione non dovesse riemergere dopo 24 ore, i pesi che lo trattengono giù si dovrebbero sganciare automaticamente, permettendone la risalita.

Le ore di supporto vitale che il Titan garantisce alle 5 persone a bordo sono 96.