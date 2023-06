Titanic, disperso sottomarino con turisti in visita al relitto

Londra, 19 giugno 2023 - Nell'Oceano Atlantico si sono perse le tracce di un sottomarino usato per portare turisti a vedere il relitto del Titanic. Lo riferisce la Bbc che ha parlato con la Guardia costiera di Boston. Il network britannico precisa che è scattato l'allarme ed è stato dato il via alle ricerche. Non è chiaro ancora quante persone ci fossero a bordo.

Il relitto si trova a 3.800 metri sul fondo dell'Atlantico, a circa 600 km al largo della costa di Terranova, in Canada. La nave affondò il 14 aprile 1912, scontrandosi con un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York. Dei 2.200 a bordo, tra equipaggio e passeggeri, ne morirono più di 1.500.