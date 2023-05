La proposta di matrimonio da sogno davanti al Titanic. Costa una fortuna, ma meno che farla sulla Luna

C’è chi sogna una proposta di matrimonio memorabile e chi conosce a menadito tutte le battute di ‘Titanic’. E allora perché non unire due cose per vivere un momento romantico in pieno stile ‘Jack e Rose’? La parte bella della storia, certo.

A renderlo possibile ci ha pensato ApoteoSurprise, un’agenzia francese specializzata in proposte di matrimonio da favola. Come? Lanciando sul mercato un servizio che permette di chiedere la mano al partner rivivendo una delle scene iconiche del film di James Cameron.

Viaggio nel ‘Titanic’

Partendo da St. John’s, località marittima canadese nella provincia di Terranova e Labrador, la coppia potrà salire a bordo di un'imbarcazione che la condurrà nel punto preciso in cui affondò la nave più famosa del mondo. Un paio di giorni di navigazione e 400 miglia nautiche (circa 740 chilometri) nell’Oceano Atlantico settentrionale per raggiungere un sommergibile ad alta tecnologia. Che condurrà laddove sprofondò “il più grande oggetto in movimento mai realizzato” ed ebbe inizio uno dei più grandi miti di inizio ‘900.

Il tutto avverrà in compagnia di un capo spedizione e di due scienziati. Si affronterà una discesa di 3.800 metri in acque gelide, tra le quali scorgere creature bioluminescenti, antichi detriti corrosi e alcuni oggetti personali appartenuti ai passeggeri del transatlantico britannico.

Due ore di romantica immersione nel blu per ammirare il mare attraverso l’oblò panoramico del sommergibile. Difficile immaginare una premessa migliore per il momento fatidico. Che avverrà una volta giunti all’interno del famoso relitto, dopo aver oltrepassato la murata d’acciaio e rivetti che posa sul fondale da oltre un secolo. Un insolito giro turistico sul ponte passeggiata, passando dalle cabine degli ufficiali e del capitano alla sala radio e al grande scalone.

Le note di ‘My heart will go on’ scandiranno l’arrivo al giaciglio d’amore reso immortale dal film del 1997. La calda voce di Céline Dion sarà il segnale per svelare l’anello. Tra gli applausi dei membri della spedizione, rose rosse e bottiglie di champagne.

Un programma incantevole, con un unico neo per i sognatori di ‘terza classe’ come Jack: il costo di 1 milione di euro.

La Luna per 125 milioni

D’altronde, l’agenzia parigina fondata nel 2006 dall’ingegnere aeronautico Nicolas Garreau non è nuova a queste idee. Cinque anni fa aveva promesso che nel 2022 sarebbe stato possibile chiedere la mano della persona amata durante una spedizione a due di 7 giorni sulla Luna, con il pacchetto ‘Fly Me to the Moon’, alla ‘modica’ cifra di 125 milioni di euro.