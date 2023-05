Il Titanic, versione 3D I droni riportano a galla i misteri del naufragio

Un Titanic come non si era mai visto: oggi possiamo conoscerlo grazie a un sistema di mappatura subacquea che ha registrato ogni dettaglio dell’imbarcazione, che si trova a 3.800 metri di profondità nell’Oceano Atlantico. Non è la prima volta che la nave viene studiata da quando fu scoperta nel 1985, ma adesso la versione 3D della famosa nave sarà in grado di fermare il tempo, mentre il relitto viene divorato dai microbi e si disintegra in fondo all’oceano.

Perché ci sono "ancora tante domande che non hanno ricevuto risposta" ha spiegato Parks Stephenson, uno studioso del Titanic. Il modello è stato realizzato dall’azienda Magellan Ltd, che con dei droni sommergibili ha passato più di 200 ore a fotografare la nave, della quale ha acquisito più di 700 mila immagini. Tantissimi i dettagli: il numero seriale di un’elica, alcune statue, delle bottiglie di champagne mai aperte, e molte le informazioni che si possono ottenere per capire cosa è successo davvero la notte dell’incidente.