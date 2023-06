Titanic, nuove immagini da brivido. Il video inedito sul naufragio più famoso della storia

New York, 1 settembre 2022 - Il Titanic come non si era mai visto. Sono le immagini diffuse dagli esploratori subacquei di OceanGate Expeditions, la società che dal 2021 sta documentando l’area del relitto più famoso della storia, imbarcando anche cittadini scienziati.

"Titanic, colori e dettagli mai visti"

Grazie al sommergibile Titan, in fibra di carbonio, e a una telecamera 8K sono stati catturati dettagli e colori mai visti, "sorprendenti", li definiscono gli esploratori.

Viaggio nel Titanic

Un lavoro di documentazione a 3.800 metri di profondità nelle acque gelide dell'Oceano, al largo di Terranova in Canada, nei 110 anni del naufragio.

Il video

Il filmato è stato presentato in anteprima sul canale YouTube di OceanGate Expeditions, che organizza spedizioni, allargate anche a cittadini scienziati - a pagamento -, per documentare il relitto e il suo ecosistema.

Stockton Rush, presidente della società di spedizioni, s'entusiasma. Ecco allora particolari inediti della prua o del ponte. Ed è leggibile ad esempio la scritta Noah Hingley & Sons Ltd, che identifica i produttori dell'ancora da 90 chili. Tutto visibile per la prima volta.

Il naufragio

Il Titanic, orgoglio dei cantieri navali di Belfast, celebrato come l'Inaffondabile, s'inabissò nel suo viaggio inaugurale verso l'America nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912 al largo di Terranova. E si portò dietro oltre 1.500 morti, mentre 705 passeggeri si salvarono grazie soprattutto agli sos lanciati dalla radio di Guglielmo Marconi. Il genio di Bologna avrebbe dovuto imbarcarsi sul transatlantico ma alla fine non lo fece. E si salvò.