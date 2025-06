Referendum, si vota oggi e domani: urne aperte fino alle 23

Roma, 8 giugno 2025 – Urne aperte in tutta Italia per votare i cinque referendum abrogativi su lavoro e immigrazione. Oggi, domenica 8 giugno, si vota dalle ore 7 fino alle 23, mentre domani i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle 15. Per votare bisogna presentarsi prima dell’orario di chiusura, in caso di code potranno accedere ai seggi solo coloro che sono arrivati in tempo utile. Sono oltre 51 milioni gli italiani chiamati ad esprimere il proprio parere sui 5 quesiti referendari, quattro riguardano il mondo del lavoro, mentre l’ultimo è relativo all’accesso alla cittadinanza italiana.

Alle 12 il primo dato relativo all’affluenza, che avrà un peso significativo per iniziare a comprendere l’andamento della consultazione. I referendum abrogativi, infatti, devono raggiungere il quorum del 50% +1 degli aventi diritto al voto per essere validi. La validità del voto viene valutata quesito per quesito e non complessivamente. Per la prima volta, potranno votare categorie più ampie di elettori fuori sede, ovvero coloro che, per studio, lavoro o cure mediche, si trovano dal proprio Comune da almeno tre mesi.

Si vota per 5 referendum abrogativi

