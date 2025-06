Los Angeles, monta la protesta contro i blitz anti immigrati. E Trump manda 2mila soldati

Los Angeles, 8 giugno 2025 – Sono ore tesissime a Los Angeles, dove continua a montare la protesta iniziata venerdì scorso contro i raid dell’ICE, l’agenzia per il controllo dell’immigrazione. Nella notte italiana un gruppo di manifestanti con bandiere messicane si è scontrato con la polizia in assetto antisommossa fuori da uno store di mobilie, Home Depot. Gli agenti hanno ancora una volta usato lacrimogeni per disperdere la folla.

Scene di guerriglia a Los Angeles: le forze dell'ordine sono intervenute per reprimere le manifestazioni contro i blitz anti immigrazione (Afp via Ansa)

Mentre è arrivato nella metropoli Tom Homan, lo ‘sceriffo’ dei confini incaricato da Donald Trump di seguire da vicino le retate contro gli stranieri ‘illegali’, il presidente degli Stati Uniti punta il dito contro il governatore della California, Gavin Newsom (che chiama Newscum, dove ‘scum’ significa spazzatura), e la sindaca di Los Angeles, Karen Bass. “Non riescono a fare il proprio lavoro”, accusa su Truth. E annuncia l’intervento del governo federale. "Stanotte faremo intervenire la Guardia Nazionale (forza militare di riserva, composta da civili ndr) e dispiegheremo 2 mila soldati". Il segretario statunitense alla Difesa, Peter Hegseth, rincara: “Se le violenze continuano, anche i marines in servizio a Camp Pendleton (base dei marines in California, n.d.r.) saranno mobilitati, sono in massima allerta”.

“Nessun difetto nell'applicazione della legge – replica via X il governatore californiano –. Trump vuole solo “uno spettacolo. Non dateglielo. Non usate mai la violenza. Parlate pacificamente”.

Nel frattempo il procuratore generale ad interim del Distretto Centrale della California, Bilal A. Essayli ha comunicato al New York Times che sono oltre 120 le persone arrestate per le manifestazioni di ieri. "Ci hanno tirato pietre, ci hanno tirato bombe molotov. C'è stato ogni tipo di aggressione contro gli agenti – ha detto Essayli – lo Stato ha l'obbligo di mantenere l'ordine e la pubblica sicurezza e al momento non sono in grado di farlo a Los Angeles. Quindi il governo federale manderà le risorse per riportare l'ordine". Se i manifestanti “portano il caos”, noi “porteremo le manette”, minaccia da parte sua il vicedirettore dell'Fbi, Dan Bongino.

Almeno tre grandi operazioni anti-immigrazione sono state segnalate da attivisti in quartieri a predominanza ispanica, nel centro di Los Angeles venerdì scorso, documentate anche da immagini che riprendono agenti in mimetica e veicoli blindati. Due in centri commerciali del Fashion District, dove almeno due dozzine di lavoratori sarebbero stati arrestati. Ai blitz si sono opposti manifestanti, contro cui la polizia ha sparato gas lacrimogeni. Uno è caduto a terra nel tentativo di impedire a un furgone delle forze dell'ordine di portare via gli immigrati, come documentato dalle riprese aeree dell'emittente KTLA.