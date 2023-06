Sottomarino Titanic disperso, le ultime notizie: 7 ore fra l’ultimo segnale e l’allarme alla guardia costiera

Dalla mattina (in Usa, primo pomeriggio in Italia) di domenica 18 giugno non si hanno più notizie del sottomarino Titan utilizzato per trasportare persone in visita al relitto della nave da crociera più famosa del mondo, il Titanic.

A bordo ci sono 5 persone e, secondo le informazioni diffuse dalla società proprietaria del Titan, hanno una riserva di ossigeno che può raggiungere le 98 ore.

Le ricerche del sommergibile procedono in quella che sta diventando sempre più una corsa contro il tempo in condizioni non ideali: il relitto del Titanic si trova a 3.800 metri di profondità e a circa 640 chilometri di distanza dall’isola canadese di Terranova.