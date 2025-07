Appello degli ambasciatori a Meloni: "In questi casi bisogna schierarsi"

Un gesto dall’impatto effettivo ridotto, ma che serve per mandare un messaggio al premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e fra i firmatari della lettera in cui si chiede al governo italiano di riconoscere la Palestina, spiega perché una pressione su Tel Aviv sia necessaria.

Ambasciatore Stefanini, cosa vi ha spinto a scrivere la lettera in cui avete chiesto il riconoscimento dello Stato di Palestina?

"Non c’è stata una riunione o una consultazione. Posso dire quello che mi ha spinto a livello personale e che probabilmente ha spinto anche la maggior parte degli altri firmatari, ossia l’inaccettabilità di quanto sta succedendo. Sono sicuro che fra i 50 firmatari c’è chi avrebbe voluto dire di più e chi di meno. Ma, di fronte a quanto succede a Gaza, era giusto dirlo. Per le nostre coscienze. C’è una guerra da parte di Israele che fa vittime soprattutto civili e che ha un’incidenza minima nei confronti della minaccia di Hamas".

All’atto pratico, quali conseguenze avrebbe il riconoscimento?

"L’impatto effettivo sarebbe molto ridotto. Non cambia la dinamica di quello che sta succedendo nella crisi israelo-palestinese. È un messaggio però a quello che sta facendo Netanyahu, che sta procedendo, di fatto, a un’occupazione dei territori. Il governo Netanyahu non sta facendo alcun piano per il dopoguerra a Gaza che contempli un’amministrazione palestinese autonoma".

Sempre dal punto di vista pratico, quali sarebbero gli interlocutori e i confini del nuovo Stato?

"L’interlocutore non potrebbe essere altri che l’Autorità Nazionale Palestinese a Ramallah. Per quanto possa essere screditata, rappresenta comunque un parziale autogoverno che ha funzionato, almeno fino all’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre, e ha mantenuto i rapporti con Israele, collaborando alla sicurezza dei territori. In questi stessi territori, purtroppo, avvengono episodi di violenza a opera dei coloni. Il governo non c’entra, ma comunque li tollera, anche perché all’interno dell’esecutivo c’è proprio il partito dei coloni, fondamentale per la tenuta di Netanyahu in parlamento".

Il governo Meloni è molto cauto sulla questione del riconoscimento. Perché, secondo lei?

"Ogni governo fa le sue scelte e valutazioni di opportunità. Bisogna essere al suo interno per riconoscerne le dinamiche. Il punto però è fare pressioni sul governo israeliano. Perché a qualcosa le pressioni internazionali servono".

Crede che un eventuale riconoscimento della Palestina da parte dell’Italia avrebbe ripercussioni sul rapporto con gli Usa?

"Non penso, perché l’Italia lo farebbe comunque sulla scia di quanto hanno fatto altri Paesi. Irlanda e Spagna, lo scorso anno, in maniera probabilmente del tutto prematura. L’unico motivo per cui Trump è arrabbiato con Sánchez è il suo rifiuto di spendere il 5% del Pil per la difesa".

Insomma, comunque vada ci accoderemo agli altri…

"Ci sono delle situazioni in cui bisogna prendere una posizione. Non farlo provoca un doppio errore. Israele non ci sarà grato per aver riconosciuto la Palestina con due giorni di ritardo. Dall’altra parte, i palestinesi si ricorderanno chi lo ha fatto per primo".

Avete avuto riscontri da parte del governo alla vostra lettera?

"L’unico di cui io sia al corrente sono le dichiarazioni che ho letto sui giornali per un’iniziativa che il governo ha giudicato inopportuna".