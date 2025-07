Media: se Hamas non accetta la tregua, Israele la annetterà Gaza. L’Olanda contro i ministri Ben-Gvir e Smotrich

09:05

Gb, riunione straordinaria del governo per l'emergenza umanitaria Gaza

Il premier britannico Keir Starmer ha convocato per oggi alle 14 (le 15 in Italia) in via straordinaria il consiglio dei ministri per discutere dell'invio degli aiuti per l'emergenza umanitaria a Gaza e del piano di pace a guida europea contenente una sorta di road map per ristabilire la pace nella Striscia, a partire da un cessate il fuoco da parte d'Israele, consegnato dal primo ministro ieri al presidente americano Donald Trump durante l'incontro tra i due leader in Scozia. L'esecutivo è stato appositamente richiamato dalla pausa estiva dei lavori parlamentari al fine di affrontare la drammatica situazione della popolazione palestinese affamata, riconosciuta pure da Trump che ha preso le distanze dai tentativi del governo di Benyamin Netanyahu di negare la carestia indotta dal prolungato blocco delle Idf alle forniture di cibo.