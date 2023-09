Londra, l’aeroporto di Gatwick mette un limite ai voli “anche per il Covid”: ecco perché

Londra, 26 settembre 2023 – Contagi Covid: l'aeroporto di Gatwick a Londra sta costringendo le compagnie aeree a cancellare decine di voli previsti per questa settimana a causa della carenza di personale nel controllo del traffico aereo dovuta a un'ondata di casi. Lo ha reso noto lo stesso aeroporto, spiegando che quasi un terzo del personale della torre di controllo di Gatwick non è in grado di lavorare ''per una serie di motivi medici, incluso il Covid''. A Gatwick, l'aeroporto a pista singola più trafficato del mondo, fino a domenica è stato imposto un limite giornaliero al numero di voli, ovvero 800 decolli e atterraggi al giorno.

Il risultato è che decine di migliaia di passeggeri si troveranno a dover fare i conti con voli ritardati, cancellati o dirottati verso altri aeroporti. A essere maggiormente colpita è la compagnia aerea easyJet.

Stewart Wingate, amministratore delegato di Gatwick, ha dichiarato che ''questa è stata una decisione difficile, ma l'abbiamo presa perché ora le nostre compagnie aeree possono effettuare programmi di volo affidabili, il che dà ai passeggeri maggiore certezza che non dovranno affrontare cancellazioni dell'ultimo minuto''.