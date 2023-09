Influenza 2023, sintomi e cosa dobbiamo aspettarci. Pregliasco: vaccino subito per anziani e fragili

Milano, 26 settembre 2023 - L’influenza è già tra noi. Professor Fabrizio Pregliasco, cosa dobbiamo aspettarci quest’anno, mentre aumentano i contagi Covid? “Cinque-sei milioni di casi e altrettanti, fino a 10 milioni, dai virus cugini, insomma dalle sindromi simil-influenzali”. Il virologo del Dipartimento di Scienze biomediche per la salute dell’università degli Studi di Milano, anche direttore sanitario dell’Irccs ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio, in mattinata ha fatto il punto sui virus in agguato. E nel pomeriggio risponde al telefono alle domande di Qn.net.

Influenza 2023: quando parte la vaccinazione. Attesi milioni di casi

Come si distingue? “La vera influenza deve avere tre caratteristiche: un inizio brusco della febbre, almeno un sintomo generale come dolori muscolari o articolari, almeno un sintomo respiratorio”. I virus cugini, invece? “Un po’ di febbre, naso chiuso, forme gastroenteriche. Ci sono 262 virus che poi determinano forme grossolanamente descritte come influenza”.

Il virologo Fabrizio Pregliasco: il vaccino anti-influenzale cruciale per i fragili

Quando parte la vaccinazione? “Ogni Regione ha il proprio calendario ma ormai ci siamo, dai primi di ottobre. Dando la priorità ai fragili e agli anziani ricoverati nelle Rsa”. E per il Covid? “Stessa cosa, mi riferisco all’arrivo del nuovo vaccino monovalente”. Quanti morti provoca l’influenza ogni anno? “Si deve parlare sempre di decessi dovuti a complicanze, il numero è compreso tra 6mila e 10mila”.

Da dove arriva l’influenza 2023? “Abbiamo più di un ceppo, l’H1N1 ha origine australiana ed è quello più nuovo”. Il messaggio è preoccupante o rassicurante? “Diciamo che le previsioni parlano di un’intensità media, l’anno scorso la stagione è stata anche più intensa. Ma raccomandiamo comunque il test Covid agli anziani e ai fragili”.