Gaza, alba di sangue. Ben Gvir: “È ora di entrare nella Striscia con tutta la forza necessaria”

Roma, 30 maggio 2025 – Si allontana la tregua tra Israele e Hamas su Gaza. Il piano dell’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff non sembra sufficiente per un cessate il fuoco. Se il premier israeliano Netanyahu ha dato parere favorevole alla proposta americana, Hamas ha sollevato diversi dubbi, incentrati soprattutto su cosa potrà succedere se al termine dei 60 giorni di tregua prevista i negoziati non dovessero avere buon esito. E oggi arrivano le dure parole del ministro della Sicurezza Nazionale di Tel Aviv, Ben Gvir che ritiene sia giunta l’”ora di entrare nella Striscia con tutta la forza necessaria”. Nel frattempo la conta dei morti, secondo Al-Jazeera, parla di altre 16 vittime rimaste uccise oggi, dall’alba, nei raid israeliani.

Tank israeliani posizionati al confine tra Israele e Gaza (Ansa)

Le notizie in diretta