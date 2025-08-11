Litri di ayahuasca e veleno di rospo ai ritiri spirituali: il blitz della polizia scoperchia un vaso di pandora

Madrid (Spagna), 11 agosto 2025 – Non il solito blitz antidroga: in provincia di Alicante, nella Spagna orientale, la polizia ha scoperto una singolare attività di spaccio di sostanze allucinogene. Ben 11 litri di ayahuasca, 117 piante cactus ‘San Pedro’ e svariate bottiglie contenenti veleno di rospo sono state sequestrate dalla Guardia Civil in due case di campagna che ospitavano ritiri spirituali (a pagamento). Il blitz è arrivato al termine di un’indagine iniziata ormai cinque mesi fa, avviata dopo la denuncia di un ex partecipante agli incontri che ha rivelato l’uso delle sostanze vietate, propinate ai consumatori come “medicina curativa tradizionale”.

Quando gli agenti hanno fatto irruzione, nei due edifici, c’erano in tutto 16 persone. Le sostanze utilizzate erano state preparate all’interno di un "laboratorio rudimentale e casalingo, privo di misure igieniche". “Miscele curative” per i sedicenti ‘guru’ dei ritiri spirituali, droga per la polizia. Come riporta The Guardian, l’ayahuasca, il San Pedro, il veleno di rospo e la mimosa pudica sono tuttora sostanze proibite in territorio spagnolo, essendo altamente nocive per la salute umana.

#OperacionesGC | Hay retiros que pueden salir muy caros: Desmantelada una organización que anunciaban por internet un retiro espiritual con consumo de drogas en Pedreguer (Alicante) Cobraban de media 1.000€ por un retiro espiritual de 3 o 5 días donde se gestionaba el consumo de… pic.twitter.com/C5sbSVexTH — Guardia Civil (@guardiacivil) August 11, 2025

L’operazione degli agenti spagnoli si è conclusa con l’arresto di due uomini e una donna, presumibilmente i leader del gruppo. Altri cinque componenti con il ruolo di ‘guide spirituali’ sono sotto inchiesta. Tutti e otto sono sospettati di traffico di droga, riciclaggio di denaro e affiliazione a un’organizzazione criminale’.

Ai ritiri, che si ripetevano tutte le settimane, prendevano parte gruppi fino a 20 persone accompagnate nei loro “viaggi astrali” – così venivano pubblicizzati online – da varie guide. In tutto gli organizzatori avrebbero guadagnato qualcosa come centinaia di migliaia di euro solo nell’ultimo anno, tutto in nero s’intende.

Sono stati utilizzati numerosi conti bancari in diversi paesi – si legge in un comunicato delle forze dell’ordine locali –. I clienti venivano convinti con pacchetti di tre o cinque giorni dal valore medio di circa 1000 euro che garantivano il vitto, l’alloggio e le sostanze da assumere". L’ayahuasca, insomma, era inclusa nell’ ‘offerta’.